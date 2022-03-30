Як збити високий тиск вдома, коли нема змоги звернутися за медичною допомогою

Підвищення тиску - небезпечний для здоров'я і життя стан, який треба нормалізувати. Але що робити, коли нема змоги звернутися до лікаря за допомогою?
Відповідь на це питання дала кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.
Лікарка порадила перш за все не припиняти прийом ліків, які нормалізують ваш стан. Навіть якщо ваш препарат закінчився, замініть його аналогом, орієнтуючись по діючій речовині.
Мова йде про відсутність інтенсивного болю за грудиною, в ділянці серця, порушення мови, зору, свідомості, ходьби, треба орієнтуватися на пульс:
Важливо прийняти легкий заспокійливий, щоб попередити паніку, тривогу, що не дозволить ефективно подіяти лікам (корвалол, барбовал, корвалмент, валеріана, пустирник, глід, м’ята, меліса).
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