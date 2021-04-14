Сбежавший в Россию луганчанин пожаловался на условия в "процветающей стране": мрак и нищета

"Опрос в городе Гуково (Ростовская область). Какой-то мужик жалуется, что переехал из "ЛНР", надеясь на лучшую жизнь в процветающей России. А в итоге оказалось, что в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО. Реальность отличается от картинки из телевизора", - подписал видео Денис Казанский.

На видео украинец рассказывает, что ехали они с семьей в Россию с большой надеждой.

"Ехали сюда с большой надеждой, но разочаровались. Ожидали, как нам рассказывали, что Россия - богатейшая страна и большие возможности. Оказалось, что не совсем", - рассказал украинец на видео.

В комментариях многие пользователи начали иронизировать и смеяться с глупых надежд мужчины.