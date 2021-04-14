Луганчанин, який втік до Росії, поскаржився на умови у "процвітаючій країні": морок і злидні

"Опитування в місті Гуково (Ростовська область). Якийсь мужик скаржиться, що переїхав з "ЛНР", сподіваючись на краще життя у процвітаючій Росії. А в результаті виявилося, що в російському Донбасі такий же морок і злидні, як в ОРДЛО. Реальність відрізняється від картинки з телевізора", - підписав відео Денис Казанський.

На відео українець розповідає, що їхали вони з сім'єю в Росію з великою надією.

"Їхали сюди з великою надією, але розчарувалися. Думали, як нам розповідали, що Росія - найбагатша країна і великі можливості. Виявилося, що не зовсім", - розповів українець на відео.

В коментарях багато користувачів почали іронізувати й сміятися з дурних надій чоловіки.