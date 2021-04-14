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Луганчанин, який втік до Росії, поскаржився на умови у "процвітаючій країні": морок і злидні

Автор: Людмила Жукова

Українець з Луганська вирішив у пошуках кращого життя переїхати в Росію. Зараз він розповів про свої враження і про те, як йому живеться в Ростовській області.

Відео з розповіддю українця опублікував у себе на сторінці Twitter журналіст Денис Казанський.

"Опитування в місті Гуково (Ростовська область). Якийсь мужик скаржиться, що переїхав з "ЛНР", сподіваючись на краще життя у процвітаючій Росії. А в результаті виявилося, що в російському Донбасі такий же морок і злидні, як в ОРДЛО. Реальність відрізняється від картинки з телевізора", - підписав відео Денис Казанський.

На відео українець розповідає, що їхали вони з сім'єю в Росію з великою надією.

"Їхали сюди з великою надією, але розчарувалися. Думали, як нам розповідали, що Росія - найбагатша країна і великі можливості. Виявилося, що не зовсім", - розповів українець на відео.

В коментарях багато користувачів почали іронізувати й сміятися з дурних надій чоловіки.

  • Нехай всі їдуть додому до Симонян і Соловйова, там дуже хороші умови.
  • Вони очікували Москви.
  • Як завжди - переплутали туризм з еміграцією.
  • В Ростовській області, де немає війни ситуація ще гірше, ніж "ЛНР", де війна і орки.
  • За Урал хай їдуть, там як у бога за пазухою буде.

Як ми раніше писали, мешканка Донецька відповіла на заяви про "громадянську війну" на Донбасі.

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