Сажистый грибок, лишайники и мох: как избавиться от болезней плодовых деревьев

Сажистый грибок

Сажистый грибок часто является спутником тли, которая оставляет сахаристые выделения. Поэтому первой мерой по борьбе с заболеванием и лечением является уничтожение вредителей, поражающих растения. Листья чернеют, скручиваются, поражаются плоды.

Если дерево уже поражено болезнью, проведите опрыскивание:

150 г измельченного хозяйственного мыла и 5 г медного купороса смешайте в 1 л воды. Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустов.

Скриншот: сажистый грибок (YouTube)

Лишайники и мхи

Эти недруги сада также любят поселятся на плодовых деревьях. Они замедляют рост растения, не позволяют ему хорошо плодоносить, а ветки со временем начнут засыхать. Кроме этого, наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания вредителей.

Сотрите наросты с коры и ветвей деревянными скребками, а затем опрыскайте деревца раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).

Делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября-ноября или в марте.

Фото: Лишайники и мхи часто поражают деревья (fermer.blog)

Важные советы по обработке деревьев осенью

Осенняя противогрибковая обработка позволяет укрепить здоровье деревьев и и предотвратить появление вредителей в следующем сезоне. После сбора урожая необходимо провести следующие мероприятия: