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Что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета: псевной календарь на август

Фото: посевной календарь на август 2022 (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В последний месяц лета работы на огородах в основном сосредотачиваются на сборе урожая, а также на заготовках на зиму, но и для высадки овощей и пересадки ягод у земледельца должно найтись время. Поэтому многие дачники обращают внимание на специальные посевные календари, чтобы определить удачные для тех или иных работ даты.

Что и как лучше садить, график работ на огороде и в саду в августе 2022 - читайте в материале Styler.

Правила для работы на огороде по фазам Луны

На жизненный цикл растений оказывает значительное влияние положение спутника нашей планеты - луны, что и важно учитывать при работе на грядках.

В полнолуние (12 августа) и новолуние (27 августа) нельзя заниматься посевом.

На растущую луну (с 1 по 11 августа и с 28 по 31 августа) лучше сажать растения с полезной надземной частью.

На убывающую луну (с 13 по 26 августа) рекомендуют садить корнеплоды и луковичные.

Благоприятные / неблагоприятные даты

  • Благоприятные дни для посева и посадки всех растений такие: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 августа 2022 года.
  • Неблагоприятные даты: 11, 12, 26, 27 августа 2022.

Что именно и когда садить и сеять

Корнеплоды

  • Картофель: 9, 10 17, 18, 19 августа
  • Редис: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа
  • Морковь, свекла, пастернак: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа
  • Редька: 2-4, 5-6, 9-10, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Овощи

  • Томаты: 5, 6, 17-19, 22-24 августа
  • Огурцы: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
  • Кабачки, тыква, патиссоны: 17-19, 22-24 августа
  • Сладкий, острый перец: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
  • Ранняя капуста: 2-4, 17-19, 30-31 августа
  • Кале, другая листовая капуста: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
  • Фасоль, горох (прочие стручковые): 2-4, 17-19, 30-31 августа
  • Зерновые: 2-10, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Луковые

  • Лук (на зелень): 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
  • Декоративно-съедобные луки: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Зелень и травы

  • Щавель: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
  • Шпинат: 2-6, 9-10, 30-31 августа
  • Листовый салат: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 августа
  • Укроп: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 августа
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 августа
  • Рукола, кресс, листовая горчица: 2-6, 9-10, 30-31 августа
  • Базилик, розмарин (прочие пряные травы): 5-6, 17-19, 22-25, 28-31 августа
  • Лекарственные / чайные культуры: 2-8, 17-19, 30-31 августа
  • Микрозелень: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 августа

Ягодно-плодовый сад

  • Яблоня: 7, 8, 17-19 августа
  • Земляника и клубника: 2-6, 9-10, 17-24, 30 августа
  • Груша: 2, 3, 4, 30, 31 августа
  • Малина: 4-6, 20-24, 31 августа
  • Черешня: 7, 8, 17-19, 25-26 августа
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 2-4, 7-8, 17-19, 30-31 августа
  • Виноград: 2-6, 13-14, 20-24, 30-31 августа
  • Калина, шиповник, рябина: 4-8, 13-14, 17-19, 22-24 августа
  • Боярышник: 4-6, 8-9, 15-19, 31 августа
  • Грецкий орех, фундук: 7, 8, 17-19 августа
  • Смородина: 4-6, 8-10, 13-14, 22-25 августа
  • Крыжовник и другие ягодники: 4-6, 9-10, 22-24, 31 августа

Декоративные растения

  • Однолетники: 1-6, 9-10, 15-16, 22-24, 28-31 августа
  • Травянистые многолетники: 1-6, 17-19, 22-25, 28-31 августа
  • Кустарники и деревья: 1, 7-8, 17-19, 25, 28-29 августа
  • Луковичные и клубневые: 1-2, 4-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 28-29 августа
  • Живые ограждения: 1, 7-8, 25, 28-29 августа
  • Газоны: 1-4, 7-10, 15-16, 22-25, 28-31 августа

Ранее мы рассказывали, какие основные признаки помогут понять, что пора собирать урожай картофеля и лука.

А также перед этим мы писали, какие овощи могут дозревать после сбора урожая.

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