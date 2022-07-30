Что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета: псевной календарь на август

Правила для работы на огороде по фазам Луны

На жизненный цикл растений оказывает значительное влияние положение спутника нашей планеты - луны, что и важно учитывать при работе на грядках.

В полнолуние (12 августа) и новолуние (27 августа) нельзя заниматься посевом.

На растущую луну (с 1 по 11 августа и с 28 по 31 августа) лучше сажать растения с полезной надземной частью.

На убывающую луну (с 13 по 26 августа) рекомендуют садить корнеплоды и луковичные.

Благоприятные / неблагоприятные даты

Благоприятные дни для посева и посадки всех растений такие: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 августа 2022 года.

для посева и посадки всех растений такие: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 августа 2022 года. Неблагоприятные даты: 11, 12, 26, 27 августа 2022.

Что именно и когда садить и сеять

Корнеплоды

Картофель: 9, 10 17, 18, 19 августа

Редис: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Морковь, свекла, пастернак: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Редька: 2-4, 5-6, 9-10, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Овощи

Томаты: 5, 6, 17-19, 22-24 августа

Огурцы: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа

Кабачки, тыква, патиссоны: 17-19, 22-24 августа

Сладкий, острый перец: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа

Ранняя капуста: 2-4, 17-19, 30-31 августа

Кале, другая листовая капуста: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа

Фасоль, горох (прочие стручковые): 2-4, 17-19, 30-31 августа

Зерновые: 2-10, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Луковые

Лук (на зелень): 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа

Декоративно-съедобные луки: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа

Зелень и травы

Щавель: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа

Шпинат: 2-6, 9-10, 30-31 августа

Листовый салат: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 августа

Укроп: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 августа

Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 августа

Рукола, кресс, листовая горчица: 2-6, 9-10, 30-31 августа

Базилик, розмарин (прочие пряные травы): 5-6, 17-19, 22-25, 28-31 августа

Лекарственные / чайные культуры: 2-8, 17-19, 30-31 августа

Микрозелень: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 августа

Ягодно-плодовый сад

Яблоня: 7, 8, 17-19 августа

Земляника и клубника: 2-6, 9-10, 17-24, 30 августа

Груша: 2, 3, 4, 30, 31 августа

Малина: 4-6, 20-24, 31 августа

Черешня: 7, 8, 17-19, 25-26 августа

Абрикос, вишня, слива, персик: 2-4, 7-8, 17-19, 30-31 августа

Виноград: 2-6, 13-14, 20-24, 30-31 августа

Калина, шиповник, рябина: 4-8, 13-14, 17-19, 22-24 августа

Боярышник: 4-6, 8-9, 15-19, 31 августа

Грецкий орех, фундук: 7, 8, 17-19 августа

Смородина: 4-6, 8-10, 13-14, 22-25 августа

Крыжовник и другие ягодники: 4-6, 9-10, 22-24, 31 августа

Декоративные растения