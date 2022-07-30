Що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа: псевний календар на серпень

Правила для роботи на городі за фазами Місяця
На життєвий цикл рослин значно впливає положення супутника нашої планети - місяця, що й важливо враховувати при роботі на грядках.
У повний місяць (12 серпня) і молодик (27 серпня) не можна займатися посівом.
На зростаючий місяць (з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня) краще садити рослини з корисною надземною частиною.
На спадаючий місяць (з 13 по 26 серпня) рекомендують садити коренеплоди та цибулинні.
Сприятливі / несприятливі дати
Сприятливі дні для посіву та посадки всіх рослин такі: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 серпня 2022 року.
Несприятливі дати: 11, 12, 26, 27 серпня 2022 року.
Що саме і коли садити та сіяти
Коренеплоди
- Картопля: 9, 10 17, 18, 19 серпня
- Редис: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
- Морква, буряк, пастернак: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
- Редька: 2-4, 5-6, 9-10, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
Овочі
- Томати: 5, 6, 17-19, 22-24 серпня
- Огірки: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
- Кабачки, гарбуз, патисони: 17-19, 22-24 серпня
- Солодкий, гострий перець: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
- Рання капуста: 2-4, 17-19, 30-31 серпня
- Кале, інша листова капуста: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
- Квасоля, горох (інші стручкові): 2-4, 17-19, 30-31 серпня
- Зернові: 2-10, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
Цибулеві
- Цибуля (на зелень): 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
- Декоративно-їстівні цибулі: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
Зелень і трави
- Щавель: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
- Шпинат: 2-6, 9-10, 30-31 серпня
- Листовий салат: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 серпня
- Кріп: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 серпня
- Петрушка, кінза та селера на листі: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 серпня
- Рукола, крес, листова гірчиця: 2-6, 9-10, 30-31 серпня
- Базилік, розмарин (інші пряні трави): 5-6, 17-19, 22-25, 28-31 серпня
- Лікарські / чайні культури: 2-8, 17-19, 30-31 серпня
- Мікрозелень: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 серпня
Ягідно-плодовий сад
- Яблуня: 7, 8, 17-19 серпня
- Суниця та полуниця: 2-6, 9-10, 17-24, 30 серпня
- Груша: 2, 3, 4, 30, 31 серпня
- Малина: 4-6, 20-24, 31 серпня
- Черешня: 7, 8, 17-19, 25-26 серпня
- Абрикос, вишня, слива, персик: 2-4, 7-8, 17-19, 30-31 серпня
- Виноград: 2-6, 13-14, 20-24, 30-31 серпня
- Калина, шипшина, горобина: 4-8, 13-14, 17-19, 22-24 серпня
- Глід: 4-6, 8-9, 15-19, 31 серпня
- Волоський горіх, фундук: 7, 8, 17-19 серпня
- Смородина: 4-6, 8-10, 13-14, 22-25 серпня
- Агрус та інші ягідники: 4-6, 9-10, 22-24, 31 серпня
Декоративні рослини
- Однорічники: 1-6, 9-10, 15-16, 22-24, 28-31 серпня
- Трав'янисті багаторічники: 1-6, 17-19, 22-25, 28-31 серпня
- Чагарники та дерева: 1, 7-8, 17-19, 25, 28-29 серпня
- Цибулеві та бульбові: 1-2, 4-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 28-29 серпня
- Живі огорожі: 1, 7-8, 25, 28-29 серпня
- Газони: 1-4, 7-10, 15-16, 22-25, 28-31 серпня