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Що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа: псевний календар на серпень

Фото: посівний календар на серпень 2022 (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В останній місяць літа роботи на городах в основному зосереджуються на зборі врожаю, а також на заготовках на зиму, проте й для висадки овочів і пересадки ягід має знайтися час. Тому багато хто з дачників звертають увагу на спеціальні посівні календарі, щоб визначити вдалі для тих чи інших робіт дати.

Що та як краще садити, графік робіт на городі й у саду в серпні 2022 - читайте в матеріалі Styler.

Правила для роботи на городі за фазами Місяця

На життєвий цикл рослин значно впливає положення супутника нашої планети - місяця, що й важливо враховувати при роботі на грядках.

У повний місяць (12 серпня) і молодик (27 серпня) не можна займатися посівом.

На зростаючий місяць (з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня) краще садити рослини з корисною надземною частиною.

На спадаючий місяць (з 13 по 26 серпня) рекомендують садити коренеплоди та цибулинні.

Сприятливі / несприятливі дати

Сприятливі дні для посіву та посадки всіх рослин такі: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 серпня 2022 року.

Несприятливі дати: 11, 12, 26, 27 серпня 2022 року.

Що саме і коли садити та сіяти

Коренеплоди

  • Картопля: 9, 10 17, 18, 19 серпня
  • Редис: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
  • Морква, буряк, пастернак: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 серпня
  • Редька: 2-4, 5-6, 9-10, 17-19, 22-24, 30-31 серпня

Овочі

  • Томати: 5, 6, 17-19, 22-24 серпня
  • Огірки: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
  • Кабачки, гарбуз, патисони: 17-19, 22-24 серпня
  • Солодкий, гострий перець: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
  • Рання капуста: 2-4, 17-19, 30-31 серпня
  • Кале, інша листова капуста: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
  • Квасоля, горох (інші стручкові): 2-4, 17-19, 30-31 серпня
  • Зернові: 2-10, 17-19, 22-24, 30-31 серпня

Цибулеві

  • Цибуля (на зелень): 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
  • Декоративно-їстівні цибулі: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 серпня

Зелень і трави

  • Щавель: 2-6, 10, 17-19, 30-31 серпня
  • Шпинат: 2-6, 9-10, 30-31 серпня
  • Листовий салат: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 серпня
  • Кріп: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 серпня
  • Петрушка, кінза та селера на листі: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 серпня
  • Рукола, крес, листова гірчиця: 2-6, 9-10, 30-31 серпня
  • Базилік, розмарин (інші пряні трави): 5-6, 17-19, 22-25, 28-31 серпня
  • Лікарські / чайні культури: 2-8, 17-19, 30-31 серпня
  • Мікрозелень: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 серпня

Ягідно-плодовий сад

  • Яблуня: 7, 8, 17-19 серпня
  • Суниця та полуниця: 2-6, 9-10, 17-24, 30 серпня
  • Груша: 2, 3, 4, 30, 31 серпня
  • Малина: 4-6, 20-24, 31 серпня
  • Черешня: 7, 8, 17-19, 25-26 серпня
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 2-4, 7-8, 17-19, 30-31 серпня
  • Виноград: 2-6, 13-14, 20-24, 30-31 серпня
  • Калина, шипшина, горобина: 4-8, 13-14, 17-19, 22-24 серпня
  • Глід: 4-6, 8-9, 15-19, 31 серпня
  • Волоський горіх, фундук: 7, 8, 17-19 серпня
  • Смородина: 4-6, 8-10, 13-14, 22-25 серпня
  • Агрус та інші ягідники: 4-6, 9-10, 22-24, 31 серпня

Декоративні рослини

  • Однорічники: 1-6, 9-10, 15-16, 22-24, 28-31 серпня
  • Трав'янисті багаторічники: 1-6, 17-19, 22-25, 28-31 серпня
  • Чагарники та дерева: 1, 7-8, 17-19, 25, 28-29 серпня
  • Цибулеві та бульбові: 1-2, 4-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 28-29 серпня
  • Живі огорожі: 1, 7-8, 25, 28-29 серпня
  • Газони: 1-4, 7-10, 15-16, 22-25, 28-31 серпня

Раніше ми розповідали, які основні ознаки допоможуть зрозуміти, що пора збирати урожай картоплі та цибулі.

А також перед цим ми писали, які овочі можуть дозрівати після збору врожаю.

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