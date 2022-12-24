У сауну чи на роликах до церкви: 10 найдивніших традицій святкування Різдва

Але деякі народи до класичного варіанту святкування додали свої родзинки - замість запеченої індички ласують крильцями із фастфуду, прикрашають бананове дерево замість ялинки, або влаштовують танці біля церкви.

25 грудня майже весь християнський світ відзначатиме Різдво. Традиційно до свята віряни прикрашають ялику, декорують будинок, влаштовують пишну трапезу та йду на месу у храм.

Сімейна сауна

В Естонії на Святвечір ходять у сауни. Там вважають, що лазня не тільки оздоровлює, а й розпалює внутрішній вогонь. При цьому користуватись простирадлом не заведено - без одягу лазня набагато ефективніша, вважають естонці.

Подібна традиція є і у фінів - вони також ходять у сауну на Святвечір. Місцеві вірять, що там живе різдвяний ельф, який приносить щастя. А вже на Різдво фіни йдуть до церкви.

Курячі крильця із KFC

У Японії дуже мало христин, але ті, хто відзначає Різдво - на свято ходять у ресторани швидкого харчування KFC. Ця традиція з'явилась у 70-х роках минулого століття, коли мережа провела для японців дуже ефективну рекламну кампанію. Відтоді місцеве населення масово ходить у їхні ресторани на Різдво, аби поласувати курячими крильцями з фастфуду.

До церкви на роликах

У всьому світі заведено на Різдво відвідувати святкову месу у церкві. У Венесуелі також є така традиція, але на Службу Божу місцеве населення їде на роликах. Для масового заїзду в містах навіть перекривають автомобільний рух.

Відьмацькі віники

Різдвяні традиції норвежців сягають дохристиянської доби. Тоді під час святкування у жертву приносили тварину. Зараз цього вже не роблять, натомість дотримуються іншої різдвяної традиції - у Святвечір ховають усі віники, щоб залишити без транспортних засобів відьом й іншу нечисть. Адже норвежці вірять, що саме в ніч перед Різдвом ті масово снують у небі.

Небесні ліхтарики

У Хорватії на Святвечір в небо запускають святкові ліхтарики на честь Різдва. А на підвіконня ставлять черевики, аби Святий Миколай у них поклав свої подарунки.

Танці у народних костюмах

Іспанці в Різдвяну ніч одягаються в народні костюми і виходять на вулиці, веселяться, танцюють і співають пісні. А перед початком святкової літургії в церкві люди беруться за руки й танцюють біля центрального входу у храм.

Запливи у Північному морі

У Нідерландах на Різдво заведено влаштовувати запливи у Північному морі. При цьому абсолютно неважливо, яка погода на вулиці. А для святкової трапези норвежці готують в'ялену баранину і багато різновидів печива.

Святкове страховисько

В Австрії на Різдво молодь перевдягається у казкового персонажа - Крампуса. Це страховисько із дзвіночками, різками й цапиними рогами, що має протилежні функції до Святого Миколая. Коли той на вулиці роздає слухняним дітям солодощі, Крампус жартома намагаються вловити нечемних дітей і помістити в мішок, щоб забрати в печеру.

Бананове дерево замість ялинки

В Індії дуже маленький відсоток населення сповідує християнство. Проте ті, хто відзначає Різдво все одно прикрашають святкове дерево. Оскільки в Індії дуже теплий клімат і ялинки у них не ростуть, то християни там змушені прикрашати бананове або мангове дерево.

Хлопавки із посланням

В Англії перед тим як сісти за стіл, заведено підірвати хлопавку. У ній завжди знаходиться жартівливе послання і маленький сувенір. Також кожен британець має послухати святкове привітання королеви о третій годині дня. Цьогоріч свій народ вперше вітатиме новий король.

Саме з Англії походить звичай поцілуватися під омелою, яку згодом запозичили американці. Вважається також, що саме британці першими почали дарувати вітальні листівки на Різдво.