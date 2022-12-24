В сауну или на роликах в церковь: 10 самых странных традиций празднования Рождества

Но некоторые народы к классическому варианту празднования добавили свою изюминку - вместо запеченной индейки лакомятся крылышками из фастфуда, украшают банановое дерево вместо елки, или устраивают танцы возле церкви.

25 декабря почти весь христианский мир будет отмечать Рождество. Традиционно к празднику верующие украшают елку, декорируют дом, устраивают пышную трапезу и иду на мессу в храм.

Семейная сауна

В Эстонии на Сочельник ходят в сауны. Там считают, что баня не только оздоравливает, но и разжигает внутренний огонь. При этом пользоваться простыней не принято - без одежды баня гораздо эффективнее, считают эстонцы.

Подобная традиция есть и у финнов - они также ходят в сауну на Сочельник. Местные верят, что там живет рождественский эльф, приносящий счастье. А уже на Рождество финны идут в церковь.

Куриные крылышки с KFC

В Японии очень мало христиан, но те, кто отмечает Рождество - на праздник ходят в рестораны быстрого питания KFC. Эта традиция появилась в 70-х годах прошлого столетия, когда сеть провела для японцев очень эффективную рекламную кампанию. С тех пор местное население массово ходит в их рестораны на Рождество, чтобы полакомиться куриными крылышками из фастфуда.

В церковь на роликах

Во всем мире принято на Рождество посещать праздничную мессу в церкви. В Венесуэле также есть такая традиция, но на богослужение местное население едет на роликах. Для массового заезда в городах даже перекрывают автомобильное движение.

Ведьмины метлы

Рождественские традиции норвежцев уходят в дохристианские времена. Тогда при праздновании в жертву приносили животное. Сейчас этого уже не делают, вместо этого соблюдают другую рождественскую традицию - в Сочельник прячут все веники, чтобы оставить без транспортных средств ведьм и другую нечисть. Ведь норвежцы верят, что именно в ночь перед Рождеством они массово снуют в небе.

Небесные фонарики

В Хорватии на сочельник в небо запускают праздничные фонарики в честь Рождества. А на подоконнике ставят ботинки, чтобы Святой Николай в них положил свои подарки.

Танцы в народных костюмах

Испанцы в Рождественскую ночь одеваются в народные костюмы и выходят на улицы, веселятся, пляшут и поют песни. А перед началом праздничной литургии в церкви люди берутся за руки и пляшут у центрального входа в храм.

Заплывы в Северном море

В Нидерландах на Рождество принято устраивать заплывы в Северном море. При этом совершенно неважно, какая погода на улице. А для праздничной трапезы норвежцы готовят вяленую баранину и много разновидностей печенья.

Праздничное чудовище

В Австрии на Рождество молодежь переодевается в сказочного персонажа - Крампуса. Это чудовище с колокольчиками, резками и козлиными рогами, имеющее противоположные функции до Святого Николая. Когда тот на улице раздает послушным детям сладости, Крампус в шутку пытаются уловить невежливых детей и поместить в мешок, чтобы забрать в пещеру.

Банановое дерево вместо елки

В Индии очень маленький процент населения исповедует христианство. Однако те, кто отмечают Рождество все равно украшают праздничное дерево. Поскольку в Индии очень теплый климат и елки у них не растут, то христиане там вынуждены украшать банановое или манговое дерево.

Хлопушки с посланием

В Англии перед тем как сесть за стол, принято взорвать хлопушку. В ней всегда находится шутливое послание и маленький сувенир. Также каждый британец должен послушать праздничное поздравление королевы в три часа дня. В этом году свой народ впервые поздравит новый король.

Именно из Англии происходит обычай поцеловаться под омелой, которую впоследствии заимствовали американцы. Считается также, что именно британцы первыми стали дарить открытки на Рождество.