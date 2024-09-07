Сатурн і Сонце загострять всі проблеми. Астролог склала прогноз на 7 вересня та сказала, як уникнути невдач

Прогноз астропогоди на 7 вересня

Не варто планувати на цю суботу щось дуже важливе. До того ж не слід ухвалювати важливі рішення.

"Будь-якому незадоволенню зараз не час. Настає період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання. Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром", - радить Соловйова.

"Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня вас будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. Ця субота сприяє людям, які знаходяться у скрутному становищі", - додала вона.

Також астролог дала наступні настанови:

допомагайте іншим, виявляйте благородство та гідність

відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей

займайтеся дихальними практиками, водними процедурами, лікуванням органів.

Гороскоп на 7 вересня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на суботу

"7 вересня Сатурн буде у складному аспекті з Сонцем, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла Соловйова.

"Через це можуть з’явитись прояви туги, депресії, може погіршитися стан психічного та фізичного здоров’я, може з’явитись необхідність долати якісь труднощі та перешкоди", - попередила вона.

Втім, кожен зможе збалансувати дію Сатурна. Для цього потрібно бути чесними, працьовитими та турботливими.

Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.