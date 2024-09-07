ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сатурн і Сонце загострять всі проблеми. Астролог склала прогноз на 7 вересня та сказала, як уникнути невдач

Субота 07 вересня 2024 08:25
UA EN RU
Сатурн і Сонце загострять всі проблеми. Астролог склала прогноз на 7 вересня та сказала, як уникнути невдач Що заборонено робити цього дня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У суботу, 7 вересня, Сатурн опиниться у складному аспекті з Сонцем. І це може негативно вплинути на емоції, плани та життєві обставини.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цю суботу й розповіла, як вберегтися від невдач.

Прогноз астропогоди на 7 вересня

Не варто планувати на цю суботу щось дуже важливе. До того ж не слід ухвалювати важливі рішення.

"Будь-якому незадоволенню зараз не час. Настає період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання. Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром", - радить Соловйова.

"Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня вас будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. Ця субота сприяє людям, які знаходяться у скрутному становищі", - додала вона.

Також астролог дала наступні настанови:

  • допомагайте іншим, виявляйте благородство та гідність
  • відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей
  • займайтеся дихальними практиками, водними процедурами, лікуванням органів.

Які знаки Зодіаку сильно переживають на тлі конфліктів (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на 7 вересня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на суботу

"7 вересня Сатурн буде у складному аспекті з Сонцем, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла Соловйова.

"Через це можуть з’явитись прояви туги, депресії, може погіршитися стан психічного та фізичного здоров’я, може з’явитись необхідність долати якісь труднощі та перешкоди", - попередила вона.

Втім, кожен зможе збалансувати дію Сатурна. Для цього потрібно бути чесними, працьовитими та турботливими.

Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

Нагадаємо, нещодавно ми назвали найвдаліші дні вересня для кожного знаку Зодіаку.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп на тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили
Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили