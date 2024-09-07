Сатурн и Солнце обострят все проблемы. Астролог составила прогноз на 7 сентября и сказала, как избежать неудач

В субботу, 7 сентября, Сатурн окажется в сложном аспекте с Солнцем. И это может повлиять на эмоции, планы и жизненные обстоятельства.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на эту субботу и рассказала, как уберечься от неудач.

Прогноз астропогоды на 7 сентября

Не стоит планировать на эту субботу что-то очень важное. К тому же, не следует принимать важные решения.

"Любому недовольству сейчас не время. Наступает период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания. Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться в скором времени", - советует Соловьева.

"Занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих. В течение дня вас будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. Эта суббота поможет людям, которые находятся в затруднительном положении", - добавила она.

Также астролог дала следующие советы:

помогайте другим, проявляйте благородство и достоинство

отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей

занимайтесь дыхательными практиками, водными процедурами, лечением органов.

Гороскоп на 7 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на субботу

"7 сентября Сатурн будет в сложном аспекте с Солнцем, отвечающим за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьеву.

"Из-за этого могут появиться проявления тоски, депрессии, может ухудшиться состояние психического и физического здоровья, может появиться необходимость преодолевать какие-то трудности и препятствия", - предупредила она.

Впрочем, каждый сможет сбалансировать действие Сатурна. Для этого нужно быть честными, трудолюбивыми и заботливыми.

Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.