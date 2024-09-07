Сатурн и Солнце обострят все проблемы. Астролог составила прогноз на 7 сентября и сказала, как избежать неудач
В субботу, 7 сентября, Сатурн окажется в сложном аспекте с Солнцем. И это может повлиять на эмоции, планы и жизненные обстоятельства.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на эту субботу и рассказала, как уберечься от неудач.
Прогноз астропогоды на 7 сентября
Не стоит планировать на эту субботу что-то очень важное. К тому же, не следует принимать важные решения.
"Любому недовольству сейчас не время. Наступает период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания. Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться в скором времени", - советует Соловьева.
"Занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих. В течение дня вас будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. Эта суббота поможет людям, которые находятся в затруднительном положении", - добавила она.
Также астролог дала следующие советы:
- помогайте другим, проявляйте благородство и достоинство
- отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей
- занимайтесь дыхательными практиками, водными процедурами, лечением органов.
Гороскоп на 7 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Астролайфхаки на субботу
"7 сентября Сатурн будет в сложном аспекте с Солнцем, отвечающим за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала Соловьеву.
"Из-за этого могут появиться проявления тоски, депрессии, может ухудшиться состояние психического и физического здоровья, может появиться необходимость преодолевать какие-то трудности и препятствия", - предупредила она.
Впрочем, каждый сможет сбалансировать действие Сатурна. Для этого нужно быть честными, трудолюбивыми и заботливыми.
Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.
Напомним, недавно мы назвали самые удачные дни сентября для каждого знака Зодиака.
Кроме того, читайте Таро-гороскоп на неделю.