Саша Пустовит рассказала Ефросининой правду об "идеальном" браке: шантажировал булимией и туберкулезом

Известная украинская блогер Саша Пустовит (Саша Бо) рассказала скандальную правду о якобы идеальном браке с Игорем Пустовитом. В июле 2021-го распад красивой и счастливой Instagram-семьи стал настоящей информационной "бомбой", теперь же Саша решила показать обратную сторону милой интернет-картинки.

Восемь раз уходила

Саша говорит, что все было сложно очень давно, ссоры, скандалы. Но она все время себя успокаивала, находила супругу оправдания, мол, все это мелочи.

"Это был восьмой раз, когда я собрала вещи и ушла. Просто предыдущие разы я не афишировала, а когда афишировала, старалась всегда сгладить... та, это мелочи", - рассказывает Пустовит.

Потом, по словам Саши, началась "любимая песня" супруга - унижать ее из-за булимии, которой она страдала с 17 лет. После встречи с будущим супругом булимия прекратилась, а затем - вернулась снова в якобы "счастливом браке".

Саша говорит, что муж угрожал ей, шантажировал рассказать всем о том, что она "булимичка".

Девушка рассказала, что Игорь даже снимал приступы булимии (сложного психического расстройства) на видео, потом шантажировал этим. Желал ей смерти от рака желудка.

Игорь и Саша Пустовит (instagram.com/sashaabo)

Финансы были большой проблемой

Пустовит рассказывает, что решающей точкой стала финансовая сторона. Ей пришлось всем врать, что Игорь помогает, но на самом деле все было на ней.

При этом супруг обвинял ее постоянно в том, что она ничего не делает, а "деньги ей падают с неба".

Сейчас муж претендует на половину имущества через суд. Саша говорит, что ей все равно, что будет с домом, бизнесом (салоном и клиникой), она просто хочет покоя.

Кроме того секса в браке также не было - сплошные ссоры, обвинения и постоянный стресс.

Муж требовал сделать аборт

Когда Саша была беременна первым ребенком, она сильно заболела. Анализы показали наличие палочки Коха, ей поставили диагноз "закрытая форма туберкулеза".

И хотя врачи говорили, что с ребенком все будет в порядке, Игорь требовал сделать аборт, говоря, что растить больного ребенка не будет. Позже он шантажировал Сашу тем, что расскажет всем, что у нее туберкулез...

Фото: Игорь Пустовит (instagram.com/pustovit)

Кто такая Саша Бо

Саша Пустовит (Саша Бо) - первый украиноязычный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Девушке 26 лет.

В 2015 году она вышла замуж за Игоря Пустовита (эксведучий, инстаблогер и ютубер PUSTOVIT). В 2016 году родила сына Даниила, а в 2018-м - второго сына Евгения. Летом 2021-го стало известно, что пара решила расстаться.

Блог Александра Пустовит ведет с 2016 года. Тематика блога - материнство, здоровье, красота и лайфстайл.

Саша - обладательница титула "Influencer #1 in Ukraine", лучший блогер Украины 2019 года и прочих.

Фото: Саша Пустовит (instagram.com/sashaabo)

Смотрите полное интервью Саши Пустовит по ссылке.