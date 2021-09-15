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Саша Пустовіт розповіла Єфросиніній правду про "ідеальний" шлюб: шантажував булімією і туберкульозом

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Середа 15 вересня 2021 11:11
Саша Пустовіт розповіла Єфросиніній правду про "ідеальний" шлюб: шантажував булімією і туберкульозом Фото: Саша Пустовіт (instagram.com/sashaabo)
Автор: Світлана Мащенко

Відома українська блогер Саша Пустовіт (Саша Бо) розповіла скандальну правду про нібито ідеальний шлюб з Ігорем Пустовітом. У липні 2021-го розпад красивої і щасливої Instagram-сім'ї став справжньою інформаційною "бомбою", тепер же Саша вирішила показати зворотний бік милої інтернет-картинки.

Про це 26-річна блогер розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній

Вісім разів йшла

Саша каже, що все було складно дуже давно, сварки, скандали. Але вона весь час себе заспокоювала, знаходила чоловікові виправдання, мовляв, все це дрібниці.

"Це був восьмий раз, коли я зібрала речі і пішла. Просто попередні рази я не афішувала, а коли афішувала, намагалася завжди згладити... мовляв, це дрібниці", - розповідає Пустовіт.

Потім, за словами Саші, почалася "улюблена пісня" чоловіка - принижувати її через булімію, якою вона страждала з 17 років. Після зустрічі з майбутнім чоловіком булімія припинилася, а потім - повернулася знову в нібито "щасливому шлюбі". Саша каже, що чоловік погрожував їй, шантажував розповісти всім про те, що вона "булімічка".

Дівчина розповіла, що Ігор знімав напади булімії (складного психічного розладу) на відео, потім шантажував цим. Бажав їй смерті від раку шлунка.

Саша Пустовіт розповіла Єфросиніній правду про &quot;ідеальний&quot; шлюб: шантажував булімією і туберкульозом

Ігор і Саша Пустовіт (instagram.com/sashaabo)

Фінанси були великою проблемою

Пустовіт розповідає, що вирішальною точкою стала фінансова сторона. Їй довелося всім брехати, що Ігор допомагає, але насправді все було на ній.
При цьому чоловік звинувачував її постійно в тому, що вона нічого не робить, а "гроші їй падають з неба".

Зараз чоловік претендує на половину майна через суд. Саша каже, що їй все одно, що буде з будинком, бізнесом (салоном і клінікою), вона просто хоче спокою.

Крім того сексу в шлюбі також не було - суцільні сварки, звинувачення і постійний стрес.

Чоловік вимагав зробити аборт

Коли Саша була вагітна першою дитиною, вона сильно захворіла. Аналізи показали наявність палички Коха, їй поставили діагноз "закрита форма туберкульозу".

І хоча лікарі говорили, що з дитиною все буде в порядку, Ігор вимагав зробити аборт, кажучи, що ростити хвору дитину не буде. Пізніше він шантажував Сашу тим, що розповість всім, що у неї туберкульоз...

Саша Пустовіт розповіла Єфросиніній правду про &quot;ідеальний&quot; шлюб: шантажував булімією і туберкульозом

Фото: Ігор Пустовіт (instagram.com/pustovit)

Хто така Саша Бо

Саша Пустовіт (Саша Бо) - перший україномовний блогер, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Instagram. Дівчині 26 років.

У 2015 році вона вийшла заміж за Ігоря Пустовіта (ексведучий, інстаблогер і ютубер PUSTOVIT). У 2016 році народила сина Данила, а в 2018-му - другого сина Євгена. Влітку 2021-го стало відомо, що пара вирішила розлучитися.

Блог Олександра Пустовіт веде з 2016 року. Тематика блогу - материнство, здоров'я, Краса і лайфстайл.

Саша - володарка титулу "Influencer #1 in Ukraine", найкращий блогер України 2019 року та інших.

Саша Пустовіт розповіла Єфросиніній правду про &quot;ідеальний&quot; шлюб: шантажував булімією і туберкульозом

Фото: Саша Пустовіт (instagram.com/sashaabo)

Дивіться повне інтерв'ю Саші Пустовіт за посиланням.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук прокоментував своє розлучення.

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Саша Пустовит
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