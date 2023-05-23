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Санкції не перешкода: українофоба Кіркорова засікли в Парижі (фото)

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Вівторок 23 травня 2023 17:54
Санкції не перешкода: українофоба Кіркорова засікли в Парижі (фото) Філіп Кіркоров влаштував собі євротур (колаж: Styler, фото Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Російський співак Філіп Кіркоров, відомий своїми українофобськими поглядами та підтримкою війни, спокійно виїхав відпочинок до Європи.

Так, 23 травня фаната путінського режиму побачили у столиці Франції.

В Парижі небайдужі люди зняли 56-річного Бедросовича, коли він разом з іншими туристами знаходився на оглядовому майданчику Ейфелевої вежі.

Цікаво, що Кіркоров розгулює паризькими вуличками у куртці з синьо-жовтими елементами. Судячи з усього, такий одяг артист обрав не випадково, а задля того, аби ні в кого не виникало “зайвих питань”.

Санкції не перешкода: українофоба Кіркорова засікли в Парижі (фото)Філіп Кіркоров у Парижі 23 травня (фото: РБК-Україна)

Зауважимо, що це не перше європейське місто, яке Кіркоров відвідав останніми днями.

Нещодавно він вихвалявся тим, що вперше побував у італійському Римі. Водночас його російські шанувальники навіть словом не обмовилися щодо того, що їхній улюбленець розгулює “загниваючим заходом”, який так ненавидять з екранів росТБ пропагандисти.

Санкції не перешкода: українофоба Кіркорова засікли в Парижі (фото)

Філіп Кіркоров у Римі (фото: Instagram)

Додамо, що з січня 2023 року Кіркоров перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Також артисту не дозволяють виступати в більшості цивілізованих країн світу. А кордони деяких держав - Молдови, Латвії, Литви, Естонії та інших - йому взагалі заборонено перетинати.

Однак, як бачимо, деякі європейські країни готові приймати у себе підсанкційного представника російського шоу-бізнесу, закриваючи очі на його політичну і громадську позицію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіркоров виступив в окупованому Криму для поранених окупантів.

А також ми розповідали про те, що Кіркоров у США злякався вигуку "Слава Україні"

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звезды шоу-бизнеса Філіп Кіркоров