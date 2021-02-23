Стало известно, кому передадут на хранение "трубу Медведчука"

Участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", известный как "труба Медведчука", передадут на хранение "Укртранснафте". При этом компания не сможет его использовать.

Об этом говорится в решении "Нафтогаза Украины", опубликованном на сайте "Укртранснафты" .

Сообщается, что "Нафтогаз" дал согласие на то, чтобы "Укртранснафта" приняла имущество компании "ПрикарпатЗападтранс" на временное ответственное хранение без права пользования. При этом государство должно компенсировать расходы.

Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.