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"Самый высокий рейтинг среди политических программ страны". Студия Савика Шустера подвела итоги телесезона

Автор: Styler

В ходе завершившегося сезона выходящее на телеканале "Украина" политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" показала высший рейтинг среди политических программ Украины.

Об этом студия Шустера проинформировала в Facebook.

"Наш проект смотрели лучше, чем проекты ближайших конкурентов, вместе взятых. Средний рейтинг согласно аудитории 18+ (вся Украина) "Свободы слова Савика Шустера" в 2021 году составил 3,16%, что больше суммы средних рейтингов программ "Право на владу" (1,83%) и "Свобода слова" на ICTV (1,24%). И это без учета трансляции программы и повторов на телеканале "Украина 24", - говорится в сообщении.

По данным студии Шустера, в течение сезона эфиры ток-шоу, которые транслировались на YouTube-канале, посмотрели более 10 млн пользователей.



"Средняя продолжительность просмотра - почти 40 минут. Таким образом, наша программа все так же интересна, как и раньше. За нашей страницей в Facebook следят более 270 тыс. человек, что суммарно выше общего количества подписчиков страниц ближайших конкурентов", - отмечается в отчете.

Лидерские позиции как на телевидении, так и в интернете студия Шустера объясняет "актуальностью тем, демократией в эфире и высоким уровнем политической дискуссии" на ток-шоу.

"4 июня вышел последний в этом сезоне эфир программы "Свобода слова Савика Шустера". Савик Шустер и вся команда вернутся в эфир 3 сентября. За девять месяцев этого сезона мы создали 36 программ. В прямом эфире вместе с ведущим проекта топовые спикеры страны обсуждали важнейшие события в Украине и мире", - рассказали авторы ток-шоу.

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