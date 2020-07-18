Самый вредный продукт, который едят все: ускоряет старение и разрушает иммунитет

Самый вредный продукт, который едят все (фото: canva.com)

Сахар особенно вреден для женщин

Учеными был назван самый вредный продукт в рационе, который ускоряет старение и разрушает иммунитет. По мнению исследователей наиболее сильно отражается на нашем организме употребление сахара, так как он содержится в большинстве продуктов, которые лежат на полках супермаркета. Даже в хлебе, диетических йогуртах и других неочевидных продуктах в том или ином количестве можно найти сахар. Исследователи определили самые губительные свойства сахара на организм человека.

Ранее диетологи пришли к выводу, что без вреда для организма разрешено употреблять 25 граммов сахара в сутки. А это - 6 чайных ложек. Также диетологи отмечают, что при полном отказе от десертов, чая с сахаром и сладких напитков, человек сможет приблизиться к этой норме, потому что и в кетчупах, и в хлебе, и в большинстве других продуктов содержится сахар.

К чему приводит сахар, если есть его больше нормы:

Сахар способствует старению. Сахар откладывается про запас в коллагене кожного покрова, тем самым уменьшая его эластичность, что приводит к преждевременным морщинам. Гормональное нарушение. Чаще всего девушки, которые употребляют много сахара, испытывают гормональные нарушения. Повышенный тот или иной гормон чаще всего вызван именно белым сахаром. Такие нарушения приводят к набору веса, потенциальному развитию заболеваний половой системы неинфекционного характера и быстрые перепады настроения, стимулирующие развитие депрессии. Портит кожу. Сахар способствует появлению акне, развитию имеющихся воспалений и приводит к повышенному выделению кожного сала. Отказавшись от этого продукта, можно существенно улучшить состояние кожи без дерматологов и дорогостоящих кремов. Сахар вызывает жировые отложения. Съедая сладкую булочку, сахар начинает откладываться в печени в виде гликогена. Если гликоген повышен, сахар начинает откладываться в виде жировых запасов, обычно это участки на бедрах и животе. Сахар вызывает привыкание. Одна конфета, две, три и ты не замечаешь, как съела всю упаковку. А на следующий день у тебя начинается ломка! Сахар - настоящий наркотик. Как утверждают специалисты, зависимость от сахара по своей силе выше, чем зависимость от героина. Разрушает кости и зубы. Сахар способен вымывать из организма кальций, что приводит к потере зубов и хрупкости костей. Сахар лишает организма витамина В. Не замечали, что люди, которые едят сахар более раздраженные и нервные? А все потому, что при чрезмерном употреблении сахара происходит вымывание витаминов группы В во всех органах и системах. Сахар негативно влияет на сердце. Особенно, если имеются сердечные заболевания. Избыточное потребление сахара нарушает сердечную деятельность. Влияет на иммунитет. Как утверждают специалисты, ежедневное употребление сахара снижает уровень иммунитета почти в 17 раз. Поэтому люди, которые употребляют в избыточном количестве сахар страдают сонливостью, апатией и часто болеют. Сахар негативно влияет на работу ЖКТ. Дисбактериоз, колики, нарушение функции печени чаще всего связано именно с употреблением сахара.

При этом ученые и диетологи советуют при отказе от сахара перейти на употребление фруктов и овощей. Так организму без больших усилий воли с помощью так называемой "заместительной терапии" удастся "пересесть" с больших объемов сахара к норме.

Напомним, что ранее ученые шокировали заявлением о популярном продукте.

Также мы писали, что врачи разрушили миф про самое полезное молоко.