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Самый простой способ избавиться от моли в шкафах: сделайте защиту самостоятельно

Фото: Как легко избавиться от моли в шкафах (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Весной одной из самых неприятных проблем в квартире становится появление моли. Чаще всего моль появляется из-за неправильного хранения вещей в шкафах и сырости. Также моль может попасть в квартиру через окно или вентиляцию, или вместе с пакетами из магазина и даже на одежде человека и шерсти животных.

Как можно быстро избавиться от моли простыми доступными средствами - читайте ниже.

Сейчас на рынке полно разнообразных средств от моли, однако в условиях войны такие средства могут быть недоступны или же не по карману. Поэтому можно использовать обычные средства, которые есть практически на каждой кухне. И кстати, такие средства бывают зачастую более эффективные, чем разнообразная химия.

Моль в квартире бывает разная, но самые частые виды в квартире - платяная, шубная, зерновая и капустная. Просто уничтожать моль - бесполезно. Нужно найти гнездо, откуда моль появляется и размножается.

Ищите это гнездо в темных и труднодоступных местах – кладовая, шкаф, антресоль, книжные полки. Если обнаружите, то вещь скорее всего будет безнадежно испорчена, хранить или восстанавливать ее не стоит, просто выбрасывайте. А потом разложите специальные мешочки с защитой.

Как сделать мешочек с защитой

Моль боится солнечного света, высоких или низких температур и определенных запахов. Так как обеспечить солнечный свет в шкафу невозможно, а морозы уже прошли, используйте домашние средства.

Самые неприятные запахи для моли – это гвоздика и лавровый лист. Возьмите гвоздику, измельчите в кофемолке. Из старых капроновых колготок сделайте мешочки и положите туда по 1 чайной ложке гвоздики. Такие же мешочки можно сделать с лавровым листом.

Разложите эти мешочки в шкафах, на полках, в складках одежды, в карманы. Можно положить в обувь с натуральным мехом.

Еще можно использовать: траву ромашки, лаванду, табак, полынь, пижму, лаванду. Можно разложить апельсиновые корочки и каштаны. Самые эффективные средства – чеснок, гвоздика и розмарин.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно быстро и легко избавиться от мелких мошек на кухне.

А также рассказывали о том, как правильно покрасить волосы в домашних условиях - советы профессионального стилиста.

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