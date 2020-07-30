Самый опасный алкоголь в жару: последствия могут быть летальными

Назван самый опасный алкоголь в жару (коллаж: РБК-Украина)

Наиболее опасно в жару пить алкоголь с энергетиками

Врачи и без того твердят: пить алкоголь в жару очень вредно для организма. Однако есть отдельные напитки и коктейли, которые могут привести и к летальным последствиям. Связывается это с тем, что высокие температуры меняют привычную для человека модель воздействия алкоголя. Почему алкоголь становится опасными как яд и какой напиток может привести к непредвиденным последствиям – разбирался Styler.

Ежегодно с открытием пляжного сезона медики регулярно рассказывают, что принимать алкоголь в жару – очень вредно (да и не в жару тоже). Однако только недавно врачи и ученые пришли к выводу, какие алкогольные напитки принимать при высоких температурах и под палящим солнцем не просто вредно, а опасно для жизни.

По мнению ученых, которые провели исследование с участием более чем 8 тысяч человек, оказалось, что коктейли с крепкими алкогольными напитками (джин, самбука, текила, водка), в сочетании с энергетиками на жаре могут быть особенно опасны для жизни. Связано это с тем, что сами по себе такие напитки приводят к сильному учащению сердцебиения. Это приводит к повышенной нагрузке на сердце, вызывая аномально высокое давление. Некоторые вещества при смешивании с алкоголем могут даже стать причиной инфарктов или сердечных приступов.

"Вишенкой на торте" опасности коктейля может стать содержание сахара, который повышает скорость всасывания вещества. Использование сладких сиропов, настоек с сахаром и других добавок повышает все риски.

В жаркую погоду и без алкоголя расширяются сосуды, учащается сердцебиение, кровоток к верхним слоям кожи становится максимальным. Начинается активное потоотделение, призванное охладить тело.

Употребление алкоголя с энергетиками приводит к аномально высокому давлению и резкому обезвоживанию. Наложение этих двух состояний могут привести к трагическому исходу, особенно при хронических заболеваниях почек и кровеносной системы.

Напомним, ранее ученые выяснили причину алкоголизма и курения у людей.

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