Самый мощный звездопад в году: когда украинцы смогут насладится зрелищем

Звездопад Геминиды станет одним из наимощнейших звездопадов в уходящем 2019 году. По данным метеорологов ресурса AccuWeather, уникальное природное явление украинцы смогут увидеть уже в ночь с 13 на 14 декабря.

Геминиды (Gemini) в переводе с латыни "близнецы". Свое название звездопад получил, потому что расположен в созвездии Близнецов. Метеорный поток Гемениды - это след, который оставляет за собой околоземный астероид Фаэтон. При входе в атмосферу Земли кусочки астероида оставляют в небе яркий разноцветный след.

Уникальность этого явления заключается в том, что Геминиды производят огромное количество метеоров, при этом они яркие и разноцветные - не только белого, но и желтого, синего, красного и зеленого цвета.

Звездопад Геминиды (фото: AccuWeather)

В Американском метеорном обществе (AMS) прогнозируют, что в этом году "ливень" может подарить до 150 метеоров в час, при этом в 2011 было зафиксировано 200 метеоров в час.

Специалисты советуют наблюдать за звездопадом после наступления полуночи. Жителям крупных городов специалисты рекомендуют отъехать на 30-40 километров за черту города, поскольку яркое ночное освещение мегаполисов может помешать зрелищу.

А для тех, кто не хочет мерзнуть, за звездопадом можно будет наблюдать онлайн - по виртуальному телескопу.