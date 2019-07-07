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Приближается самый счастливый день в году: советы астролога

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 21:25
Приближается самый счастливый день в году: советы астролога
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

9 июля не начинайте новых дел

Самый счастливый день в 2019 году для украинцев - это 9 июля. В этот период можно "наколдовать себе удачу", утверждает астролог Эфа Форина в колонке "Обозревателя". Эксперт рассказала, что в году случается несколько особо удачных дней, когда все желания могут сбыться.

По словам Фориной, украинцев ждет такой день именно 9 июля, главное его дождаться. Не следует планировать в этот период новых начинаний и дел. Лучше сосредоточиться на духовных практиках и загадывании желаний.

"Если мы хотим, чтобы у нас все было замечательно и хорошо, нам надо дождаться 9 июля. Это универсальная точка загадывания желаний, когда все сходится как надо. Таких дней бывает всего несколько в году, когда можно наколдовать себе счастье", -  считает эксперт.

Астролог рекомендует подумать, что именно вам будет по душе, чего желает ваше сердце и загадать желание. Также можно попробовать нарисовать свое желание на бумаге или сделать "карту мечты", где будет изображено желаемое. Все это может помочь, уверена эксперт.

Приближается самый счастливый день в году: советы астрологаИллюстративное фото (pixabay.com)

"Например, можно делать карточные расстановки, визуализации, использовать руны, читать заговоры, молитвы, суры и так далее. Можно изобразить желаемое на бумаге или составить "карту желаний" - на листе картона или холсте наклеить картинки-символы вещей или событий, которые вы хотите получить в своей жизни", – рассказала Эфа Форина.

Читайте также о том, как астрологи назвали знаки Зодиака, которым нужно быть осторожными в период с 8 по 14 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле.

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