Приближается самый счастливый день в году: советы астролога

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

9 июля не начинайте новых дел

Самый счастливый день в 2019 году для украинцев - это 9 июля. В этот период можно "наколдовать себе удачу", утверждает астролог Эфа Форина в колонке "Обозревателя". Эксперт рассказала, что в году случается несколько особо удачных дней, когда все желания могут сбыться.

По словам Фориной, украинцев ждет такой день именно 9 июля, главное его дождаться. Не следует планировать в этот период новых начинаний и дел. Лучше сосредоточиться на духовных практиках и загадывании желаний.

"Если мы хотим, чтобы у нас все было замечательно и хорошо, нам надо дождаться 9 июля. Это универсальная точка загадывания желаний, когда все сходится как надо. Таких дней бывает всего несколько в году, когда можно наколдовать себе счастье", - считает эксперт.

Астролог рекомендует подумать, что именно вам будет по душе, чего желает ваше сердце и загадать желание. Также можно попробовать нарисовать свое желание на бумаге или сделать "карту мечты", где будет изображено желаемое. Все это может помочь, уверена эксперт.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Например, можно делать карточные расстановки, визуализации, использовать руны, читать заговоры, молитвы, суры и так далее. Можно изобразить желаемое на бумаге или составить "карту желаний" - на листе картона или холсте наклеить картинки-символы вещей или событий, которые вы хотите получить в своей жизни", – рассказала Эфа Форина.

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Напомним, ранее мы писали о том, что астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле.