Самые вредные продукты зря называют опасными: медики обескуражили советом

Самые вредные продукты на самом деле не такие "страшные", как принято думать. Медики составили перечень из продуктов, которым ошибочно приписывают разрушительные для человеческого организма свойства. Какие продукты можно смело употреблять, и при каких условиях они становятся опасными - в материале Styler.

Макароны

Макароны называют едва не главным врагом стройной фигуры. Но если употреблять изделия из твердых сортов пшеницы, гречки или полбы, то ничего страшного не произойдет. Помимо клетчатки, такие макароны содержат витамины группы В, калий, магний, фосфор, цинк. Идеальной приправой к такому блюду станут травы, а нежирное мясо или овощи - отличным дополнением.

Сало

Жир, безусловно, опасен, но не всякий. В сале кроме насыщенных жиров содержатся полезные ненасыщенные, такие как омега-3. Они снижают уровень холестерина в крови, продляют здоровье сосудов и сердца, способствуют нормализации гормонального фона, подавляют воспалительные процессы в тканях и так далее. Холестерина в сале не так уж много, но злоупотреблять им все же не стоит - достаточно 30-50 граммов в день.

Бекон

Продукт богат белком, а ненасыщенных жиров в нем даже меньше, чем в диетической говядине. Зато в беконе есть холин, который благоприятно влияет на работу мозга. Его можно потреблять даже в очень преклонном возрасте, но меру все же стоит знать.

Шашлык

Если запечь шашлык в духовке при не очень высокой температуре, получится вкусное и полезное блюдо. А вот приготовленное на открытом огне до хрустящей корочки блюдо действительно таит вред. Поскольку при такой готовке белки и жиры в мясе становятся канцерогенными.

Шаурма

Это блюдо причисляют к врагу номер один - фастфуду. Не стоит покупать шаурму в киосках, не зная из чего и как она приготовлена. А вот дома можно порадовать себя и близких приготовленным самостоятельно блюдом из нежирного мяса, птицы. А заправку сделать из натуральных компонентов, к примеру, из соуса на основе йогурта с растительными специями.

Попкорн

Вред "воздушной кукурузы" незаслуженно раздут. Сами "взорвавшиеся" зерна очень даже полезны благодаря полезным антиоксидантам. А вот соль, сахар и масло, содержащееся в готовом блюде, действительно вредит здоровью. Если приготовить попкорн дома в специальном аппарате, он перестанет быть опасным.

Кетчуп

Кетчуп считают вредным, поскольку его добавляют в качестве приправы в фастфуд, к тому же он часто является достаточно острым, что не очень хорошо при проблемах с ЖКТ. Но ведь его готовят из помидоров, содержащих эффективный антиоксидант - ликопен. Некоторые исследования показали, что употребление соуса уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.

Кофе

Многие люди отказываются от напитка, считая, что он плохо влияет на сердце и сосуды из-за возбуждающих свойств. Но исследователи говорят обратное - кофе не ведет не ведет к сердечно-сосудистым проблемам, кроме того, снижает уровень сахара в организме. Медики рекомендуют готовить кофе из перемолотых зерен или готового молотого порошка, а не заваривать быстрорастворимый кофе. Кроме того, рекомендуется употреблять не более 1-2 чашек в день.

Пиво

Несмотря на то, что пиво - алкоголь, и может "вырастить" пивной живот, оно содержит хмель с растительными антиоксидантами. Но это не означает, что нужно выпивать 6-8 бокалов за вечер, это чревато алкогольной интоксикацией и проблемами с почками. К тому же, пиво не стоит закусывать уж точно вредными сухариками и чипсами.