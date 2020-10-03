Самые вредные кухонные привычки: откажитесь от них немедленно

В последние месяцы готовка на кухне для многих стала повседневным делом, так как пандемия заставила людей работать и учиться на дому. Те, кто ранее готовил только по выходным и праздникам, радостно начали осваивать ежедневные рецепты для всей семьи. Специалисты назвали самые вредные кухонные привычки, от которых стоит немедленно отказаться.

Есть привычки на кухне, которые мы совершаем не задумываясь. В том числе и такие, которые сильно вредят нашему здоровью. Эксперты портала Eatthis перечислили, что делать категорически не стоит.

Нагревайте как следует сковороду. Дайте ей нагреться хотя бы пару минут и только после этого начинайте готовить. Обращайте внимание в рецептах на указание готовить на среднем или слабом огне. Огонь нужно убавить после того, как сковорода нагрелась. Будьте осторожны, большой огонь перегреет вашу еду или же сожжет.

Не мойте чугунную сковороду с мылом и другими средствами. Это касается и сковородок с антипригарным покрытием. Самое лучшее – помыть теплой водой с абразивной губкой.

Ухаживайте за сковородками между готовками. Чтобы антипригарное покрытие сохранялось дольше, мойте сковороду после использования и натирайте небольшим количеством масла. Потом можно просто протереть ее бумажной салфеткой.

Давайте мясу отдохнуть. Не стоит нарезать стейк или мясо из духовки сразу после приготовления. Мясо от этого становится жестким, так как вы не дали ему настояться. Если сразу нарезать – то сок, который вышел при готовке, весь вытечет. Можно накрыть мясо на 5-10 минут колпаком из фольги, а только после этого приступать к трапезе.

Сыр в холодильнике. Любой кусочек сыра или даже натертый в упаковке стоит перед готовкой еще раз измельчить – на терке или ножом. Так вкус сыра будет ярче, и он не будет слипаться комками.

Вы забываете добавлять соль во время готовки. Воду при приготовлении макарон или спагетти нужно солить сразу после того, как она закипела и до того, как вы опустите в нее макаронные изделия. Макароны должны пропитаться этой водой.

Вы пытаетесь все ингредиенты для блюда готовить одновременно. Сколько раз было испорчено блюдо из-за того, что пришлось вместо помешивания или взбивания соуса бежать за чем-то еще к холодильнику или нарезать лук в процессе? Приготовьте все необходимые ингредиенты заранее – помойте, нарежьте, натрите, отмерьте.

В вашем холодильнике нет четкой системы. У многих хозяек продукты размещены по принципу свободного места. Однако специалисты советуют ставить сырое мясо на верхнюю полку, под ним – свежие продукты, а готовые – в самом низу. Наведите порядок в холодильнике и определите каждому виду продукта свое место.

Вы редко меняете губки для мытья посуды. Кухонные губки и тряпочки являются жутким рассадником микробов и менять их нужно довольно часто. Если вы не пользуетесь посудомоечной машиной, то губки нужно менять каждые две недели.

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