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Самые строгие запреты Вознесения Господнего, которые считаются грехом

Фото: Вознесение 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Вознесение Господне - великий двунадесятый праздник, дата которого переходящая, так как зависит от Пасхи. Считается, что в этот день - сороковой после Воскресения, Иисус вознесся на небо.

Отмечается в 2022 году праздник 2 июня. Конечно же имеет этот важный день свои традиции и запреты.

О последних подробнее вы сможете узнать из нашей статьи ниже.

Самые строгие запреты праздника

Конечно же, в этот день нельзя ругаться, сквернословить и скандалить. Не желательно думать о плохом и желать другим зла.

Нельзя разбрасывать мусор и плевать на землю. В народе верили, что так можно попасть во Христа, который под видом нищих приходит в дом.

На Вознесение, как и в любой другой большой праздник, нельзя заниматься физической работой. Это касается любой не срочной работы по дому, на огороде (нельзя сеять, копать, строить).

Запрещено 2 июня рукоделие - шитье, вязание, вышивание и прочие подобные занятия.

Также запрет налагается на бракосочетание и венчание.

А вот что можно и нужно сделать

Интересно, что Вознесение всегда выпадает в четверг, а через десять дней мы отпразднуем Троицу согласно православному календарю.

В этот день выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо". Кроме печенья, готовили плоские блины из пшенной муки. В некоторых регионах Украины пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки.

В народе эта дата была больше связана с переходом весны в лето и началом настоящего тепла. Люди водили хороводы, прославляли природу. А в конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гуляния.

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Троица, и будет ли дополнительный выходной, так как праздник государственный.

Также можно узнать, как правильно молиться на Вознесение Господне.

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Вознесение