Самые строгие запреты Вознесения Господнего, которые считаются грехом

Самые строгие запреты праздника

Конечно же, в этот день нельзя ругаться, сквернословить и скандалить. Не желательно думать о плохом и желать другим зла.

Нельзя разбрасывать мусор и плевать на землю. В народе верили, что так можно попасть во Христа, который под видом нищих приходит в дом.

На Вознесение, как и в любой другой большой праздник, нельзя заниматься физической работой. Это касается любой не срочной работы по дому, на огороде (нельзя сеять, копать, строить).

Запрещено 2 июня рукоделие - шитье, вязание, вышивание и прочие подобные занятия.

Также запрет налагается на бракосочетание и венчание.

А вот что можно и нужно сделать

Интересно, что Вознесение всегда выпадает в четверг, а через десять дней мы отпразднуем Троицу согласно православному календарю.

В этот день выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо". Кроме печенья, готовили плоские блины из пшенной муки. В некоторых регионах Украины пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки.

В народе эта дата была больше связана с переходом весны в лето и началом настоящего тепла. Люди водили хороводы, прославляли природу. А в конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гуляния.