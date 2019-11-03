Самые смешные номера с Зеленским в КВН: подборка ярких видео

Владимир Зеленский не всегда был президентом Украины, ни для кого не секрет, что до политической карьеры он участвовал в "Квартале 95", а также очень смешно шутил в КВН. В подборке Styler мы собрали самые смешные и яркие видео с бывшим актером и комиком. Его молодые годы прошли с юмором и постоянным гастролями. Мы решили вспомнить забавные миниатюры артистов, начиная с нулевых, заканчивая сегодняшним днем.

Юный Зеленский в далеком 1998 году

Смотря этот ролик можно ностальгировать по "шальным 90-ым", так как тогда многое было по-другому. Молодые актеры Квартала 95 здесь очень юные и наивные.

Нашумевший номер "Танцор" и молодой Зеленский

Тут можем наблюдать юного Владмира Зеленского в кожаных брюках и черной футболке. Все это происходило в 2001 году в Юрмале.

Также не можем не вспомнить нашумевший номер Квартала 95 в КВН под названием "Домашка". Тут можем наблюдать весь звездный состав артистов. Это выступление также датировано 2001 годом.

КВН потролил актрису Ренату Литвинову

Зеленский прекрасно спародировал российскую актрису Ренату Литвинову в 2002 году. Публика была просто в восторге не только от образа Владимира с белым шарфиком на шее, но и от прекрасных шуток комиков.

В 2003 году Зеленский отлично выступил в КВН в приветствии. Отметим, что у этого ролика на YouTube 5 миллионов просмотров, что говорит о его бешеной популярности.

Скандальный нашумевший ролик с Зеленским "Маша и Медведь"

Это видео появилось на экрнах в 2016 году, но никого не осавило равнодушным. Тогда смеялись все.

Также одним из самых смешных роликов, согласно просмотрам на YouTube, является миниатюра, где Зеленский сыграл гея. Сотрудник ГАИ нетрадиционной ориентации решил соблазнить обычного водителя.