Найсмішніші номери із Зеленським у КВК: добірка яскравих відео

Володимир Зеленський не завжди був президентом України, ні для кого не секрет, що до політичної кар'єри він брав участь у "95 Кварталі", а також дуже смішно жартував в КВН. У добірці Styler ми зібрали найсмішнішіі яскраві відео з колишнім актором і коміком. Його молоді роки пройшли з гумором і постійним гастролями. Ми вирішили пригадати кумедні мініатюри артистів, починаючи з нульових, закінчуючи сьогоднішнім днем.

Юний Зеленський в далекому 1998 році

Дивлячись цей ролик можна ностальгувати за "шаленими 90-ми", адже тоді багато чого було інакше. Молоді актори Кварталу 95 тут дуже юні і наївні.

Гучний номер "Танцюрист" та молодий Зеленський

Тут можемо спостерігати юного Володимира Зеленського в шкіряних штанях і чорній футболці. Все це відбувалося в 2001 році в Юрмалі.

Також не можемо не згадати гучний номер Кварталу 95 КВК під назвою "Домашка". Тут можемо спостерігати весь зоряний склад артистів. Цей виступ також датований 2001 роком.

КВК потролив актрису Ренату Литвинову

Зеленський чудово спародіював російську актрису Ренату Литвинову в 2002 році. Публіка була просто в захваті не тільки від образу Володимира з білим шаликом на шиї, але і від чудових жартів коміків.

У 2003 році Зеленський відмінно виступив у КВК у вітанні. Зазначимо, що у цього ролика на YouTube 5 мільйонів переглядів, що свідчить про його неймовірну популярність.

Скандальний гучний ролик із Зеленським "Маша і Ведмідь"

Це відео з'явилося на екранах в 2016 році, але нікого не осавило байдужим. Тоді сміялися всі.

Також одним з найбільш кумедних роликів, згідно переглядів на YouTube, є мініатюра, де Зеленський зіграв гея. Співробітник ДАІ нетрадиційної орієнтації вирішив спокусити звичайного водія.