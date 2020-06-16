Самые сенсационные нарушения ПДД, которые сняли камеры автофиксации

В Киеве и области с 1 июня 2020 запустили систему камер автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. За две недели украинским "шумахерам" удалось установить ряд рекордов, а потом их снова побить. Не обошлось и без советского автопрома - старенький "жигуленок" также покатался с ветерком. Подборка самых сенсационных нарушений на дорогах столицы и области - в материале Styler.

Так, всего за полмесяца украинцам удалось нарушить скоростной режим почти полмиллиона раз - точнее 450 тысяч. Иногда водители ехали так быстро, что скорость приближалась к верхнему порогу "возможностей" прибора, пишет 112 Украина.

Интересно, что замминистра МВД Антон Геращенко отчитался о постепенном снижении количества нарушений скорости благодаря новым приборам - с 57,8 тысяч в первый день до 37,2 тысяч на третий.

Абсолютный рекордсмен - Volkswagen Touareg - 237 км/час

11 июня Volkswagen Touareg на киевских номерах пронесся со скоростью 237 км/час по трассе Киев - Харьков - Довжанский. Интересно, что "порог" камер по стандарту - 240 километров.

Остальные "призеры" и "злостные нарушители"

Второй место занял Audi Q5, который "положил стрелку" на приборах до 224 км/час. "Бронзу" получил Mercedes S63, разогнавшийся средь бела дня до 217 км/час.

Интересно, что все эти рекорды поставили именно на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где максимально допустимая скорость составляет 110 км/час.

А вот некоторые водители стали самыми "злостными" нарушителями. Так Mazda 3 (5 июня) и Peugeot Partner (9 июня) удалось попасть на приборы с превышением 13 раз за одни сутки.

"Жигули" накатались на девять штрафов

Легенде советского автопрома удалось стать героем трассы М05 Киев - Одесса с допустимой скоростью 50 км/час. На камеры фиксации водитель попался девять раз, и теперь ему придет много "писем счастья".

"Жигули" попали в число систематических нарушителей (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Отметим, что за первые 10 дней работы благодаря работе камер автоматической фиксации нарушений ПДД было оплачено более 7 тысяч штрафов на сумму свыше 1,3 млн гривен.

А вот на оживленном проспекте Победы камеры не поставили. Там недавно произошло страшное ДТП с молодым гонщиком, который решил потягаться с товарищем и разбился на огромной скорости.

Ранее в МВД показали поучительное видео, как украинским "шумахерам" приносят письма счастья.