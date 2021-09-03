Самые популярные автоподставы в Украине: как не стать жертвой мошенников

Самые популярные схемы мошенников

Уступи дорогу!

Часто злоумышленники прибегают к следующей схеме. Автомобиль жертвы следует впереди в левой полосе движения и ему начинают моргать фарами задний автомобиль. Автомобиль таким образом просит якобы пропустить его. Однако, в нем едут злоумышленники. Поэтому когда водитель все-таки решит перестраиваться в правый ряд, в него врезается автомобиль мошенников.

Пешеход бросается на машину

Эта схема является классической и самой популярной. Кроме того, такую схему часто можно увидеть в фильмах. Злоумышленник, притворившись обычным пешеходом, вдруг бросается на бампер автомобиля. Также в такой схеме может быть несколько участников. Один - бросается на машину, другие - выступают в качестве свидетелей.

Популярные схемы мошенников (фото: pixabay.com)

Сбил ребенка

Водитель, выезжающий с автостоянки, чувствует удар и слышит плач ребенка. Как оказывается он якобы сбил ребенка. Кроме того, на место прибегают разъяренные родители, начинают кричать и угрожать всеми карами и делают вид, что звонят в полицию. В конце это заканчивается вымогательством денег.

Зеркало заднего вида

Мошенники такой вид схемы обычно применяют на тесных улицах, где много припаркованных автомобилей. Водитель чувствует небольшое прикосновение к машине, но продолжает движение. Его догоняет другой автомобиль. Мошенник утверждает, что водитель задел зеркало его машины. В конечном итоге требуют денежную компенсацию.

"Вы в меня въехали"

Мошенники такую схему применяют на светофоре Злоумышленник вдруг дает задний ход, врезается в бампер вашего автомобиля, а затем нагло утверждает, что это вы в него врезались.

Популярные схемы мошенников (фото: freepik)

Оформление Европротокола

Когда мошенники создадут ДТП, то часто предлагают оформить все по европротоколу. Однако, также они предлагают отъехать в тихое место, чтобы якобы никто не мешал и не приехала полиция.

В результате доверчивому водителю приходится платить больше, чем 50 тысяч гривен. Вызвать полицию он уже не может, потому что закон запрещает покидать место ДТП. Поэтому нужно быть осмотрительными с такими действиями, и знать закон.

Популярные схемы мошенников (фото: freepik)

Схемы с детьми

В наше время злоумышленники не боятся использовать детей в своих преступных схемах. Например, можно увидеть поломанный автомобиль, в котором сидит ребенок. Или у этого автомобиля закончился бензин, а у водителя нет денег. В общем, находятся водители с добрым сердцем.

В любой ситуации, которая возникла на дороге нужно сразу вызвать полицию. Как правило, мошенники, услышав, что их жертва хочет вызвать милицию, сразу исчезают.