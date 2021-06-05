Самые полезные продукты в июне: запасаемся витаминами и укрепляем иммунитет

В летний период нужно запасаться витаминами на весь год вперед, потому что только в это время можно в рацион включить по максимуму овощи и фрукты. Это поможет восстановить здоровье после тяжелой зимы и холодной весны и укрепить иммунитет до наступления осени.

Какие продукты нужно обязательно есть в июне, рассказали на портале Foodandmood.

Редис

В этом овоще много калия, кальция, магния, фосфора, железа, витаминов В, С, РР, рибофлавина, никотиновой кислоты и тиамина. Редис помогает вернуть красоту лица, способствует работе сердца, снижает уровень сахара в крови и является отличной профилактикой рака толстой кишки. А еще – помогает устранить неполадки в пищеварении и снимает отеки.

Цветная капуста

В ней очень мало калорий, но много полезных веществ. Цветная капуста отлично усваивается в организме и содержит минеральные соли, витамины В, С, РР, Н, аминокислоты, кальций, фосфор, натрий, магний, калий, железо, пантотеновую и фолиевую кислоты. Полезна при воспалительных процессах на коже, помогает быстрее расти волосам и выглядеть здоровее, желудок такая капуста настраивает на правильную работу. Еще она снижает риск развития рака и полезна при диабете, бронхите, болезнях почках и печени.

Огурцы

В них содержится много воды и клетчатки, а также витамины группы В, С, каротин, фолиевая кислота, калий, фосфор, натрий, железо, магний, цинк, хлор, медь и минеральные вещества. Огурцы помогают работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем, так как в них много йода. Также они улучшают пищеварение, избавляют от отеков, снижают давление и вес.

Патиссоны

В молодых патиссонах содержится калий, медь, кальций, железо, молибден, фосфор, цинк, витамины В и Е. В желтых патиссонах много аскорбиновой кислоты и каротина. Этот овощ улучшает метаболизм, помогает в работе сердца, почек и печени.

Укроп

Самая полезная зелень весной и в начале лета. В нем содержатся витамины А, В, С, РР, аскорбиновая кислота, рибофлавин, тиамин, каротин, железо, фосфор, калий, кальций. Укроп помогает пищеварительной системе, улучшает лактацию, нормализует давление и благотворно влияет на зрение.

Зеленый горошек

В молодом горошке есть витамины А, В, С, РР, белок, клетчатка, медь, цинк, калий, фосфор, железо, кальций и кобальт. Горошек может стать отличным мочегонным и болеутоляющим. Он предотвращает инфаркты, онкологию, гипертонию, сахарный диабет и помогает омолодить организм.

Черешня

Одна из ранних ягод, в которой содержатся витамины группы В, С, Е, К, кальций, железо, магний, медь, калий, марганец, йод, фосфор. Она нормализует обмен веществ, стимулирует очистку организма от шлаков, помогает при умственных нагрузках, гипертонии, ревматизме, диабете, кашле, экземе и угревой сыпи.