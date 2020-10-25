Самые полезные напитки для диабетиков: вы будете удивлены

У людей с сахарным диабетом есть определенные ограничения в рационе питания из-за заболевания и многие ошибочно полагают, что в список запретов входят также такие популярные напитки как зеленый чай и кофе.

Однако ученые из Университета Кюсю в Японии провели новое исследование и обнаружили пользу зеленого чая и кофе для людей с диабетом. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Open Diabets Research and Care, пишет издание Golos.

Оказалось, что ежедневное употребление этих напитков снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63%. По слова экспертов, зеленый чай и кофе весьма полезны для здоровья благодаря активных биологическим соединениям, которые есть в их составе.

Для исследования были приглашены добровольцы – около 3 тысяч мужчин и более 2 тысяч женщин. У всех был подтвержденный диагноз более пяти лет назад - диабет второго типа, средний возраст – 66 лет. В ходе эксперимента было установлено, что ежедневная норма зеленого чая – 4 чашки, а кофе – 2 и более. Такая дозировка снижает риск преждевременной смерти на 63%.

Как объясняют ученые, в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных соединений, в том числе фенолы, теанин и кофеин. А в кофе в большом количестве содержатся фенолы. Также специалисты отметили, что соединение этих двух напитков ежедневно – благоприятно действует на здоровье диабетиков.

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