Лето - сезон пищевых отравлений: что категорически нельзя есть в жару и почему

Совсем скоро в Украину придет настоящая летняя жара, а вместе с ней - сезон пищевых отравлений... Поэтому с некоторыми продуктами надо быть максимально внимательными, правильно хранить блюда.

Какие продукты являются самыми опасными для здоровья летом и как уберечь себя от отравлений, а также о том какие группы людей подпадают под особый риск, рассказали эксперты авторитетного ресурса Healthline .

Самые опасные продукты в жаркие летние дни

Риск пищевого отравления обычно возникает в жаркие летние дни. Это период высоких температур, которые запускают целый ряд химических и биологических процессов в пище. В результате снижается пищевая ценность продуктов.

Продуктами, которые быстро портятся являются: фарш, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, различные соусы, начинки с майонезом, сливочные сыры и сметана.

Медики отмечают две основные причины отравления.

Первая - это патогенные микроорганизмы (чаще всего из семейства сальмонелл) и отравление бактерией кишечной палочки. Наиболее редкий и опасный вид отравления вызывает бактерия ботулинум, которая содержится в консервах. Обычно консервы с этой бактерией выпуклые (вздутые).

Вторая разновидность отравления - токсичные биохимические вещества, которые добавляются в пищу преимущественно из-за неправильного приготовления. Распространено ошибочное мнение, что такие продукты можно узнать по вкусу, запаху или цвету. Это не так. Поскольку бактерии вызывают такие изменения только после длительного действия. Поэтому часто казалось бы "правильная" еда может быть опасной для людей.

Группы риска, которым надо быть осмотрительными

Каждый человек имеет определенный риск развития пищевых заболеваний. Однако некоторые группы населения имеют более высокий риск получения серьезных осложнений от отравления.

Самый высокий риск развития серьезных осложнений, связанных с пищевыми заболеваниями есть у:

пожилых людей, младенцев и маленьких детей

беременных

людей с ослабленным иммунитетом, например, с ВИЧ и раком.

Эти группы людей подвергаются большему риску серьезных осложнений после заражения пищевыми патогенами Listeria monocytogenes.

Например, чтобы избежать заражения листерией, эксперты рекомендуют беременным людям или людям с ослабленным иммунитетом есть покупное мясо, лишь после разогрева его до 73,8 градусов.

Инфицирование Листерией может быть смертельным для этих групп людей и может привести к осложнениям беременности, таких как выкидыш.

По всем этим причинам врачи рекомендуют беременным избегать продуктов высокого риска, таких как сырые моллюски, гастрономические салаты и сырое мясо.

Несмотря на то, что серьезное заболевание из-за загрязненной пищи может быть редким явлением, вам следует позаботиться о своей безопасности и соблюдать рекомендации по хранению и приготовлению продуктов, чтобы снизить риск.

Соблюдайте классические правила безопасности

Летом не желательно покупать еду на открытых прилавках, а только в хорошо охлаждаемых магазинах с интенсивным движением, где товары долго не держатся и где скоропортящиеся товары хранятся в холодильниках, морозильниках или холодильных витринах.

Свежее мясо летом можно хранить до 3 суток при температуре до 8 градусов. Проверить свежесть мяса можно, прижав его (свежие кусочки быстро приобретут первоначальную форму).

Повторно готовить пищу на рабочей поверхности без уборки не стоит, потому что летом вредные бактерии появляются за короткое время. Термическая обработка успешно уничтожает большинство микроорганизмов. Также эффективными будут растворы на спиртовой основе.

Пищу следует тщательно готовить, поскольку недостаточно термически обработанная пища является объектом риска для развития вредных микроорганизмов.

Блюда следует подавать сразу после приготовления, поскольку они подвергаются воздействию вредных микроорганизмов при комнатной температуре.

Приготовленную или запеченную пищу стоит хранить в холодильнике.

В летние месяцы действует правило, что приготовленную пищу разогревают лишь один раз.

Симптомы отравления и первая помощь

Проблемы начинаются, когда патогенные микроорганизмы попадают в кишечник. Защитные механизмы нашего тела естественно стремятся изгнать эти вредные вещества из организма, что вызывает холодный пот, рвоту и диарею.

Эти симптомы часто сопровождаются лихорадкой и ознобом. Иногда лучше пойти на рвоту, если вы уверены, что ели ядовитую пищу. Своевременное выведение токсичной пищи значительно снижает негативное воздействие вредных агентов.

Некоторые бактерии чрезвычайно опасны, поэтому необходима помощь врача. Частая рвота и диарея могут вызвать обезвоживание, поэтому следует пить достаточное количество жидкости.

Рекомендуются соки, чаи и горячие супы.

Советы по хранению продуктов летом

Хранение еды в жаркие летние дни имеет решающее значение для сохранения биохимической безопасности пищи.

Пищу следует сортировать так, чтобы сырая пища не контактировала с готовой пищей (которая может быть загрязнена).

Время хранения продуктов в холодильнике разное: