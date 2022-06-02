Літо - сезон харчових отруєнь: що категорично не можна їсти в спеку і чому

Зовсім скоро до України прийде справжня літня спека, а разом з нею - сезон харчових отруєнь... Тому з деякими продуктами треба бути максимально уважними, правильно зберігати страви.

Які продукти є найнебезпечнішими для здоров'я влітку і як вберегти себе від отруєнь, а також про те які групи людей підпадають під особливий ризик, розповіли експерти авторитетного ресурсу Healthline .

Найнебезпечніші продукти в спекотні літні дні

Ризик харчового отруєння зазвичай виникає в спекотні літні дні. Це період високих температур, які запускають цілий ряд хімічних і біологічних процесів у їжі. В результаті знижується харчова цінність продуктів.

Продуктами, які швидко псуються є: фарш, м'ясо, риба, молочні продукти, яйця, різноманітні соуси, начинки з майонезом, вершкові сири та сметана.

Медики відзначають дві основні причини отруєння.

Перша - це патогенні мікроорганізми (найчастіше з родини сальмонел) та отруєння бактерією кишкової палички. Найбільш рідкісний і небезпечний вид отруєння викликає бактерія ботулінум, яка міститься в консервах. Зазвичай консерви з цією бактерією опуклі (здуті).

Другий різновид отруєння - токсичні біохімічні речовини, які додаються в їжу переважно через неправильне приготування. Поширена помилкова думка, що такі продукти можна впізнати за смаком, запахом чи кольором. Це не так. Оскільки бактерії викликають такі зміни лише після тривалої дії. Тому часто здавалося б "правильна" їжа може бути небезпечною для людей.

Групи ризику, яким треба бути обачними

Кожна людина має певний ризик розвитку харчових захворювань. Однак деякі групи населення мають більш високий ризик отримання серйозних ускладнень від отруєння.

Найвищий ризик розвитку серйозних ускладнень, пов’язаних із харчовими захворюваннями є у:

літніх людей, немовлят і маленьких дітей

вагітних

людей з ослабленим імунітетом, наприклад, із ВІЛ та раком.

Ці групи людей мають більший ризик розвитку серйозних ускладнень після інфікування харчовими патогенами Listeria monocytogenes.

Наприклад, щоб уникнути зараження лістерією, експерти рекомендують вагітним людям або людям з ослабленим імунітетом їсти покупне м’ясо, лише після розігрівання його до 73,8 градусів.

Інфікування Лістерією може бути смертельним для цих груп людей і може призвести до ускладнень вагітності, таких як викидень.

З усіх цих причин лікарі рекомендують вагітним уникати продуктів високого ризику, таких як сирі молюски, гастрономічні салати та сире м’ясо.

Попри те, що серйозне захворювання через забруднену їжу може бути рідкісним явищем, вам слід подбати про свою безпеку та дотримуватися рекомендацій щодо зберігання та приготування продуктів, щоб знизити ризик.

Дотримуйтесь класичних правил безпеки

Влітку не бажано купувати їжу на відкритих прилавках, а тільки в добре охолоджувальних магазинах з інтенсивним рухом, де товари довго не тримаються і де швидкопсувні товари зберігаються в холодильниках, морозильниках або холодильних вітринах.

Свіже м’ясо влітку можна зберігати до 3 діб при температурі до 8 градусів. Перевірити свіжість м’ясо можна, притиснувши його (свіжі шматочки швидко набудуть первісну форму).

Повторно готувати їжу на робочій поверхні без прибирання не варто, тому що влітку шкідливі бактерії з’являються за короткий час. Термічна обробка успішно знищує більшість мікроорганізмів. Також ефективними будуть розчини на спиртовій основі.

Їжу слід ретельно готувати, оскільки недостатньо термічно оброблена їжа є об'єктом ризику для розвитку шкідливих мікроорганізмів.

Страви слід подавати відразу після приготування, оскільки вони піддаються впливу шкідливих мікроорганізмів при кімнатній температурі.

Приготовану або запечену їжу варто зберігати у холодильнику.

У літні місяці діє правило, що приготовану їжу розігрівають лише один раз.

Симптоми отруєння та перша допомога

Проблеми починаються, коли патогенні мікроорганізми потрапляють в кишечник. Захисні механізми нашого тіла природно прагнуть вигнати ці шкідливі речовини з організму, що викликає холодний піт, блювоту та діарею.

Ці симптоми часто супроводжуються лихоманкою і ознобом. Іноді краще піти на блювоту, якщо ви впевнені, що їли отруйну їжу. Своєчасне виведення токсичної їжі значно знижує негативний вплив шкідливих агентів.

Деякі бактерії надзвичайно небезпечні, тому необхідна допомога лікаря. Часта блювота і діарея можуть викликати зневоднення, тому слід пити достатню кількість рідини.

Рекомендуються соки, чаї та гарячі супи.

Поради щодо зберігання продуктів влітку

Зберігання їжі в спекотні літні дні має вирішальне значення для збереження біохімічної безпеки їжі.

Їжу слід сортувати так, щоб сира їжа не контактувала з готовою їжею (яка може бути забруднена).

Час зберігання продуктів в холодильнику різний: