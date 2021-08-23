Самые опасные ягоды в Украине: биологи сделали важное предупреждение
В Украине есть очень опасные растения и ягоды, которые могут вызывать сильные ожоги, отравления и даже привести к смерти. Жители страны должны знать, как выглядят смертельно опасные растения.
Об этом рассказали в публикации Кременецкого ботанического сада.
Борщевик Сосновского
На вид борщевик довольно привлекательное растение – с белыми соцветиями, которые напоминают зонтики.
"Однако это растение опасное. Попадание его сока на кожу человека под действием ультрафиолетового (солнечного) излучения вызывает ожоги. Появляются они на пораженных участках тела спустя 1-2 дня, развиваясь постепенно под воздействием солнечного ультрафиолета. Для них характерны покраснение и водянистые волдыри, которые трудно заживают. Научное название этого растения heracleum, происходит от имени древнегреческого персонажа Геракла, как символ невероятной силы и непреодолимости", - предупреждают биологи.
Борщевик
Волчьи ягоды
Эти красивые, ярко-красные, налитые соком ягоды сильно привлекают маленьких детей. Однако они представляют опасность, так как кроме сильнейшего отравления, всего 7-10 ягодок достаточно, чтобы вызвать летальный исход.
"Соблазнительные ядовитые растения, которые называются волчье лыко обычное, или волчьи ягоды. Для маленьких, любознательных дошкольников достаточно съесть 7-10 таких ягод, чтобы вызвать значительное отравление или летальный исход. Коварство растения заключается не только в плодах. Листья, кора, сок, даже мед, собранный с этого растения, вызывают отравление", - отмечают специалисты.
Волчьи ягоды
Плоды вороньего глаза
Эти ягодки тоже очень привлекательны на вид и их можно легко спутать с ягодами черники. Однако и эти плоды опасны – яд есть в листьях, ягодах и корнях.
Вороний глаз
Трава-убийца болиголов
Как отмечают биологи, эта трава очень ценная, но очень агрессивная и опасная для человека. Растение выделяет фитонциды, которые могут вызвать сильные головные боли при вдыхании. Самый сильный запах у этой травы в солнечную и безветренную погоду.
"В Древней Греции болиголов использовали как "официальная" яд, которым убивали осужденных на смерть. Есть предположение, что именно этим ядом отравили древнегреческого философа Сократа", - рассказали ученые.
Болиголов
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о распространении опасного паука.
А также рассказывали о том, почему нельзя есть фрукты и овощи с огорода после улиток и слизней.