Самые опасные ягоды в Украине: биологи сделали важное предупреждение

В Украине есть очень опасные растения и ягоды, которые могут вызывать сильные ожоги, отравления и даже привести к смерти. Жители страны должны знать, как выглядят смертельно опасные растения.

Борщевик Сосновского

На вид борщевик довольно привлекательное растение – с белыми соцветиями, которые напоминают зонтики.

"Однако это растение опасное. Попадание его сока на кожу человека под действием ультрафиолетового (солнечного) излучения вызывает ожоги. Появляются они на пораженных участках тела спустя 1-2 дня, развиваясь постепенно под воздействием солнечного ультрафиолета. Для них характерны покраснение и водянистые волдыри, которые трудно заживают. Научное название этого растения heracleum, происходит от имени древнегреческого персонажа Геракла, как символ невероятной силы и непреодолимости", - предупреждают биологи.

Борщевик

Волчьи ягоды

Эти красивые, ярко-красные, налитые соком ягоды сильно привлекают маленьких детей. Однако они представляют опасность, так как кроме сильнейшего отравления, всего 7-10 ягодок достаточно, чтобы вызвать летальный исход.

"Соблазнительные ядовитые растения, которые называются волчье лыко обычное, или волчьи ягоды. Для маленьких, любознательных дошкольников достаточно съесть 7-10 таких ягод, чтобы вызвать значительное отравление или летальный исход. Коварство растения заключается не только в плодах. Листья, кора, сок, даже мед, собранный с этого растения, вызывают отравление", - отмечают специалисты.

Волчьи ягоды

Плоды вороньего глаза

Эти ягодки тоже очень привлекательны на вид и их можно легко спутать с ягодами черники. Однако и эти плоды опасны – яд есть в листьях, ягодах и корнях.

Вороний глаз

Трава-убийца болиголов

Как отмечают биологи, эта трава очень ценная, но очень агрессивная и опасная для человека. Растение выделяет фитонциды, которые могут вызвать сильные головные боли при вдыхании. Самый сильный запах у этой травы в солнечную и безветренную погоду.

"В Древней Греции болиголов использовали как "официальная" яд, которым убивали осужденных на смерть. Есть предположение, что именно этим ядом отравили древнегреческого философа Сократа", - рассказали ученые.

Болиголов