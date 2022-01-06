Самые необычные и традиционные колядки на Рождество

Самые популярные колядки на Рождество

Универсальной поздравительной песней, которую можно рассказать и как стихотворение, считается следующая:

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Также есть и колядки, которые в шутку запугивают не очень щедрых хозяев.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Возьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Я - маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

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Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Колядин, колядин,

Не проблема карантин.

Сам Ляшко нам дозвіл дав,

Щоб я тут колядував.

Я прийшов у рукавицях —

Дайте з медом паляницю.

Пахне так вона крізь маску,

Ще прийду до вас й на Паску.

***

Карантин, карантин,

Я у батька не один!

Якщо грошей не дасте —

Маску я зніму — і все:

Буду кашляти, чихати,

Віруси тут розганяти.

Шантажую-колядую,

Дайте — і дезинфікую!