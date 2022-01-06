Самые необычные и традиционные колядки на Рождество

Близится светлый праздник Рождества Христова. Колядовать уже можно после того, как заканчивается традиционный ужин с 12-ю постными блюдами. В колядках хозяевам нужно пожелать денег, процветания, счастья. А людей, которые это сделали, наградить сладостями или деньгами.
Самые оригинальные и традиционные колядки читайте в материале Styler.
Универсальной поздравительной песней, которую можно рассказать и как стихотворение, считается следующая:
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Также есть и колядки, которые в шутку запугивают не очень щедрых хозяев.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Возьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
* * *
Коляда, коляда,
Дай, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір!
Я - маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки -
Це мої потішки.
* * *
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
Предлагаем вам и современные варианты колядок. Попробуйте прочитать их, без внимания точно не останетесь.
Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торби жито брала,
Ниви засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.
Колядин, колядин,
Не проблема карантин.
Сам Ляшко нам дозвіл дав,
Щоб я тут колядував.
Я прийшов у рукавицях —
Дайте з медом паляницю.
Пахне так вона крізь маску,
Ще прийду до вас й на Паску.
***
Карантин, карантин,
Я у батька не один!
Якщо грошей не дасте —
Маску я зніму — і все:
Буду кашляти, чихати,
Віруси тут розганяти.
Шантажую-колядую,
Дайте — і дезинфікую!
Как мы ранее писали, когда нужно колядовать, и кому запрещено.