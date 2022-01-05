Готовимся колядовать: когда нужно это делать, и кому запрещено
Колядование - одна из интересных традиций, которая пришла к нам еще с дохристианских времен. Некогда колядники восхваляли в песнях и представлениях сына языческого Даждбога - Коляду. Сейчас колядование посвящено рождению Иисуса Христа, а начинать колядовать и носить кутью можно уже на Святвечер 6 января.
Когда можно и нельзя колядовать, кому разрешено это делать - читайте ниже в материале Styler.
Когда правильно начинать колядовать?
После того как заканчивается традиционный ужин с 12-ю постными блюдами можно начинать колядовать.
Для этого компания минимум из трех человек отправляется к домам соседей и родственников, чтобы порадовать их колядками и угостить кутьей.
В колядках хозяевам нужно желать богатства, процветания, счастья. Колядникам вручают за такое представление сладости и деньги.
Кому можно и нельзя колядовать?
В отличие от щедрования и посевания, колядовать можно всем - молодым, пожилым, детям, мужчинам и женщинам.
В группе колядников три главные роли:
- звездарь - он несет восьмиконечную звезду и должен знать больше всего колядок,
- звонарь - его колокольчик сообщает хозяевам: "Коляда пришла",
- мехоноша - он собирает щедрые подношения хозяев дома.
Заканчивают обряд утром 7 января, после чего уже нельзя колядовать, зато можно рождествовать - петь рождественские песни.
После этого эстафету принимают вертепы
Это компании ряженых, которые показывают мини-сценки.
Участники вертепа готовят свои представления заранее и распределяют роли. В состав вертепа входят обязательно: Звездочет, Ангел, Пастушки, Три царя, Жид, Сура, Черт, Смерть, Ирод, Козак, Принцесса, Волхвы.
Могут быть и другие участники, которые нужно по сценарию. Ограничений в количестве участников вертепа обычно нет.
Ранее мы писали также, что символизирует каждое из 12-ти блюд, которые подаются на украинский Святвечер.