Готовимся колядовать: когда нужно это делать, и кому запрещено

Колядование - одна из интересных традиций, которая пришла к нам еще с дохристианских времен. Некогда колядники восхваляли в песнях и представлениях сына языческого Даждбога - Коляду. Сейчас колядование посвящено рождению Иисуса Христа, а начинать колядовать и носить кутью можно уже на Святвечер 6 января.

Когда можно и нельзя колядовать, кому разрешено это делать - читайте ниже в материале Styler .

Когда правильно начинать колядовать?

После того как заканчивается традиционный ужин с 12-ю постными блюдами можно начинать колядовать.

Для этого компания минимум из трех человек отправляется к домам соседей и родственников, чтобы порадовать их колядками и угостить кутьей.

В колядках хозяевам нужно желать богатства, процветания, счастья. Колядникам вручают за такое представление сладости и деньги.

Кому можно и нельзя колядовать?

В отличие от щедрования и посевания, колядовать можно всем - молодым, пожилым, детям, мужчинам и женщинам.

В группе колядников три главные роли:

звездарь - он несет восьмиконечную звезду и должен знать больше всего колядок,

звонарь - его колокольчик сообщает хозяевам: "Коляда пришла",

мехоноша - он собирает щедрые подношения хозяев дома.

Заканчивают обряд утром 7 января, после чего уже нельзя колядовать, зато можно рождествовать - петь рождественские песни.

После этого эстафету принимают вертепы

Это компании ряженых, которые показывают мини-сценки.

Участники вертепа готовят свои представления заранее и распределяют роли. В состав вертепа входят обязательно: Звездочет, Ангел, Пастушки, Три царя, Жид, Сура, Черт, Смерть, Ирод, Козак, Принцесса, Волхвы.

Могут быть и другие участники, которые нужно по сценарию. Ограничений в количестве участников вертепа обычно нет.