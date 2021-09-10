Самые необычные рецепты для консервации: варенье из картофеля, джем из лука и лимоны с солью

Заготовки на зиму обычно украинцы делают традиционные – заморозка ягод, огурцы и помидоры в банках, капуста. Однако есть интересные рецепты, которые стоит попробовать.

О самых необычных рецептах консервации на зиму – читайте ниже.

Лимонная соль

Ингредиенты:

Лимон 2 шт.

Соль морская 50 г

Душистый перец (горошек) 60 г

Чеснок 2 зубка

Рецепт приготовления:

Лимоны тщательно моем, обдаем кипятком, обсушиваем.

Снимаем кожуру и нарезаем ее мелкими кусочками.

Чеснок чистим и измельчаем с помощью пресса.

Чесночную кашицу смешиваем с нарезанной кожурой лимона и выкладываем в форму для духовки.

Сушить при температуре 100 градусов, 15 минут.

Даем смеси остыть, добавляем душистый перец и морскую соль.

Измельчаем в блендере.

Подсушиваем и раскладываем по сухим банкам с крышками. Хранить при комнатной температуре. Добавляем в блюда из рыбы, мяса и овощей.

Варенье из картофеля

Ингредиенты:

Картофель 330 г

Сахар 250 г

Ванильный сахар 10 г

Вода 80 мл

Ром 20 мл

Специи: имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех – 1 ч. ложка (можно взять готовую специю для глинтвейна)

Рецепт приготовления:

Картофель моем, чистим, отвариваем до готовности.

Растираем картофель в пюре.

Сахар растворяем в воде, ставим на огонь, доводим до кипения.

К сиропу добавляем картофельное пюре, специи, ванильный сахар. Убавляем огонь до минимума и варим 15 минут, постоянно помешивая.

За минуту до окончания варки добавляем ром и снимаем с огня.

Готовое варенье выкладываем в стерилизованные банки, закрываем крышками, даем остыть и убираем.

Варенье из свеклы

Ингредиенты:

Свекла 1 кг

Лимон 2 шт.

Сахар 0,5 кг

Ванильный сахар 10 г

Лимонная кислота 0,5 чайной ложки

Красное вино (Кагор) 100 мл

Рецепт приготовления:

Свеклу моем, чистим, отвариваем до готовности в воде с лимонной кислотой. Кислота нужна, чтобы свекла не потеряла свой цвет.

Свеклу натираем на мелкой терке или измельчаем в комбайне.

В массу добавляем красное вино, сахар, ставим на газ и доводим до кипения. Варим полтора часа.

Лимоны моем, цедру натираем на терке, из самого лимона выдавливаем сок.

Через полтора часа добавляем лимоны в варенье, туда же – ванильный сахар.

Варим еще 15 минут, раскладываем по банкам и сразу закатываем.

Варенье из лука

Ингредиенты:

Лук репчатый 1,5 кг

Сахар 200 г

Сухое вино 200 мл

Сливочное масло 50 г

Винный уксус 3 ст. ложки

Сухой тимьян 1 ч. ложка.

Молотый кориандр 0,5 ч. ложки

Соль 2/3 ч. ложки

Способ приготовления:

Лук моем, чистим и режем тонкими полукольцами.

В сотейнике растапливаем масло, выкладываем лук и томим его на слабом огне до прозрачности.

Добавляем тимьян, кориандр, соль, сахар, уксус, вино и все хорошо перемешиваем.

Даем смеси закипеть, огонь убавляем и варим, постоянно помешивая до тех пор, пока лук не начнет карамелизироваться.

Готовое луковое варенье раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем крышками и храним в прохладном темном месте.

Как сварить варенье из лука