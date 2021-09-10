Самые необычные рецепты для консервации: варенье из картофеля, джем из лука и лимоны с солью
Заготовки на зиму обычно украинцы делают традиционные – заморозка ягод, огурцы и помидоры в банках, капуста. Однако есть интересные рецепты, которые стоит попробовать.
О самых необычных рецептах консервации на зиму – читайте ниже.
Лимонная соль
Ингредиенты:
- Лимон 2 шт.
- Соль морская 50 г
- Душистый перец (горошек) 60 г
- Чеснок 2 зубка
Рецепт приготовления:
Лимоны тщательно моем, обдаем кипятком, обсушиваем.
Снимаем кожуру и нарезаем ее мелкими кусочками.
Чеснок чистим и измельчаем с помощью пресса.
Чесночную кашицу смешиваем с нарезанной кожурой лимона и выкладываем в форму для духовки.
Сушить при температуре 100 градусов, 15 минут.
Даем смеси остыть, добавляем душистый перец и морскую соль.
Измельчаем в блендере.
Подсушиваем и раскладываем по сухим банкам с крышками. Хранить при комнатной температуре. Добавляем в блюда из рыбы, мяса и овощей.
Варенье из картофеля
Ингредиенты:
- Картофель 330 г
- Сахар 250 г
- Ванильный сахар 10 г
- Вода 80 мл
- Ром 20 мл
- Специи: имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех – 1 ч. ложка (можно взять готовую специю для глинтвейна)
Рецепт приготовления:
Картофель моем, чистим, отвариваем до готовности.
Растираем картофель в пюре.
Сахар растворяем в воде, ставим на огонь, доводим до кипения.
К сиропу добавляем картофельное пюре, специи, ванильный сахар. Убавляем огонь до минимума и варим 15 минут, постоянно помешивая.
За минуту до окончания варки добавляем ром и снимаем с огня.
Готовое варенье выкладываем в стерилизованные банки, закрываем крышками, даем остыть и убираем.
Варенье из свеклы
Ингредиенты:
- Свекла 1 кг
- Лимон 2 шт.
- Сахар 0,5 кг
- Ванильный сахар 10 г
- Лимонная кислота 0,5 чайной ложки
- Красное вино (Кагор) 100 мл
Рецепт приготовления:
Свеклу моем, чистим, отвариваем до готовности в воде с лимонной кислотой. Кислота нужна, чтобы свекла не потеряла свой цвет.
Свеклу натираем на мелкой терке или измельчаем в комбайне.
В массу добавляем красное вино, сахар, ставим на газ и доводим до кипения. Варим полтора часа.
Лимоны моем, цедру натираем на терке, из самого лимона выдавливаем сок.
Через полтора часа добавляем лимоны в варенье, туда же – ванильный сахар.
Варим еще 15 минут, раскладываем по банкам и сразу закатываем.
Варенье из лука
Ингредиенты:
- Лук репчатый 1,5 кг
- Сахар 200 г
- Сухое вино 200 мл
- Сливочное масло 50 г
- Винный уксус 3 ст. ложки
- Сухой тимьян 1 ч. ложка.
- Молотый кориандр 0,5 ч. ложки
- Соль 2/3 ч. ложки
Способ приготовления:
Лук моем, чистим и режем тонкими полукольцами.
В сотейнике растапливаем масло, выкладываем лук и томим его на слабом огне до прозрачности.
Добавляем тимьян, кориандр, соль, сахар, уксус, вино и все хорошо перемешиваем.
Даем смеси закипеть, огонь убавляем и варим, постоянно помешивая до тех пор, пока лук не начнет карамелизироваться.
Готовое луковое варенье раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем крышками и храним в прохладном темном месте.
Как сварить варенье из лука
Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал самые полезные заготовки на зиму.
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