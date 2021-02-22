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Самые лучшие места в самолете: стюардесса дала неожиданные советы пассажирам

Автор: Анна Шиканова

Популярная стюардесса и звезда TikTok Сандра Джини Квон дала детальную инструкцию для пассажиров самолета о том, как правильно выбрать самые лучшие места на борту самолета.

Свою видеоинструкцию стюардесса разместила на TikTok.

Как объясняет Сандра Джини Квон, самыми комфортными в салоне эконом-класса являются четыре кресла: C, D, A или G на 49 ряду.

Она уточнила, что места возле иллюминатора совершенно не подходят тем, кто чувствует дискомфорт из-за того, что может контактировать с другими пассажирами.

Места в среднем ряду также не самые удобные, так как там тесно и с обеих сторон будут пассажиры, что создает дополнительные неудобства.

Также стюардесса раскрыла один маленький, но немаловажный секрет. Оказалось, что в 41 и 57 рядах, которые находятся в конце самолета, не опускаются спинки кресел. А на 30 и 44 рядах пассажиры не смогут разместить ручную кладь из-за размещения аварийных выходов.

Ряды с 44 по 48 будут тоже не самыми удобными и могут причинять дискомфорт, так как они находятся ближе всего к туалетам.

@jeenie.weenie

#cabincrewlife

Original sound - Sandra Jeenie Kwon

Напомним, ранее мы писали о том, что стюардесса призвала не пользоваться антисептиками в аэропорту. Это может привести к серьезным проблемам при прохождении контроля.

А также мы рассказывали о том, что стюардесса посоветовала пассажирам не пить кофе на борту самолета.

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