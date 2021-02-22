Найкращі місця в літаку: стюардеса дала несподівані поради пасажирам

Як пояснює Сандра Джині Квон, найбільш комфортними в салоні економкласу є чотири крісла: C, D, A або G на 49 ряду.

Вона уточнила, що місця біля ілюмінатора абсолютно не підходять тим, хто відчуває дискомфорт через те, що може контактувати з іншими пасажирами.

Місця в середньому ряду також не самі зручні, через те, що там тісно і з обох сторін будуть пасажири, що створює додаткові незручності.

Також стюардеса розкрила один маленький, але важливий секрет. Виявилося, що у 41 і 57 рядах, які знаходяться в кінці літака, не опускаються спинки крісел. А на 30 і 44 рядах пасажири не зможуть розміщувати ручну поклажу через розміщення аварійних виходів.

Ряди з 44 по 48 теж не найзручнішими та можуть заподіювати дискомфорт, через те, що вони знаходяться ближче всього до туалетів.