Найкращі місця в літаку: стюардеса дала несподівані поради пасажирам

Популярна стюардеса і зірка TikTok Сандра Джині Квон дала детальну інструкцію для пасажирів літака про те, як правильно вибрати найкращі місця на борту літака.
Свою відеоінструкцію стюардеса розмістила на TikTok.
Як пояснює Сандра Джині Квон, найбільш комфортними в салоні економкласу є чотири крісла: C, D, A або G на 49 ряду.
Вона уточнила, що місця біля ілюмінатора абсолютно не підходять тим, хто відчуває дискомфорт через те, що може контактувати з іншими пасажирами.
Місця в середньому ряду також не самі зручні, через те, що там тісно і з обох сторін будуть пасажири, що створює додаткові незручності.
Також стюардеса розкрила один маленький, але важливий секрет. Виявилося, що у 41 і 57 рядах, які знаходяться в кінці літака, не опускаються спинки крісел. А на 30 і 44 рядах пасажири не зможуть розміщувати ручну поклажу через розміщення аварійних виходів.
Ряди з 44 по 48 теж не найзручнішими та можуть заподіювати дискомфорт, через те, що вони знаходяться ближче всього до туалетів.
@jeenie.weenie Original sound - Sandra Jeenie Kwon
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стюардеса закликала не користуватися антисептиками в аеропорту. Це може призвести до серйозних проблем при проходженні контролю.
А також ми розповідали про те, що стюардеса порадила пасажирам не пити каву на борту літака.