ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

13-летнего Антона из Полтавы называют мальчиком "без костей". Теперь вы узнаете, почему

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 16:05
13-летнего Антона из Полтавы называют мальчиком "без костей". Теперь вы узнаете, почему Скриншот: Антон Сидоренко на шоу "Україна має талант"
Автор: Светлана Мащенко

Антону Сидоренко 13 лет и он обладает невероятным природным даром - гибкостью, и показывает сложнейшие трюки в жанре каучук.

Свои способности школьник пришел показывать на шоу "Україна має талант", поразив как зрителей так и судей.

Антон живет в Полтаве, а его способностями восхищается даже тренер Юлия. Она говорит про него, как про способного трудолюбивого мальчика, который с каждой репетиции стремиться выйти с результатом.

Занимается мальчик эквилибром уже пятый год и очень мечтает попасть в цирк Дю Солей.

13-летнего Антона из Полтавы называют мальчиком &quot;без костей&quot;. Теперь вы узнаете, почему

Фото: Антон Сидоренко (пресс-служба "Україна має талант")

Чтобы дать сыну будущее, мама Антона работает и швеей, и парикмахером, и уборщицей, а тренера помогают в реквизите и постановках.

Отметим, что шоу "Україна має талант" выходит в эфир уже девятый раз после четырехлетнего перерыва. В новом сезоне шоу собрало лучших из лучших среди одаренных украинцев.

Судейское жюри состоит из Ксении Мишиной, Сергея Притулы, Евгения Кота, а показывают его по субботам на канале СТБ.

Ранее мы писали, что слепой уличный музыкант заставил украинцев открыть рты после того, как спел Синатру.

Также сообщалось, что в шоу принял участие чиновник Виталий из Запорожья, шокировав всех танцем на каблуках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Україна має талант
LITE
Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич
Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич