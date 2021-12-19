13-летнего Антона из Полтавы называют мальчиком "без костей". Теперь вы узнаете, почему

Антону Сидоренко 13 лет и он обладает невероятным природным даром - гибкостью, и показывает сложнейшие трюки в жанре каучук.

Свои способности школьник пришел показывать на шоу "Україна має талант", поразив как зрителей так и судей.

Антон живет в Полтаве, а его способностями восхищается даже тренер Юлия. Она говорит про него, как про способного трудолюбивого мальчика, который с каждой репетиции стремиться выйти с результатом.

Занимается мальчик эквилибром уже пятый год и очень мечтает попасть в цирк Дю Солей.

Фото: Антон Сидоренко (пресс-служба "Україна має талант")

Чтобы дать сыну будущее, мама Антона работает и швеей, и парикмахером, и уборщицей, а тренера помогают в реквизите и постановках.

Отметим, что шоу "Україна має талант" выходит в эфир уже девятый раз после четырехлетнего перерыва. В новом сезоне шоу собрало лучших из лучших среди одаренных украинцев.

Судейское жюри состоит из Ксении Мишиной, Сергея Притулы, Евгения Кота, а показывают его по субботам на канале СТБ.