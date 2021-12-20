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Найвідоміші українські міми, які виступали перед Папою Римським, вразили суперздібностями

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Понеділок 20 грудня 2021 08:01
Найвідоміші українські міми, які виступали перед Папою Римським, вразили суперздібностями Скрін відео: Quartet DEKRU
Автор: Світлана Мащенко

DEKRU - квартет українських мімів, які вже встигли прогриміти на весь світ, продовжують дивувати своїми фантастичними номерами.

Колись вони виступали перед Папою Римським, а тепер свої здібності прийшли демонструвати на шоу "Україна має талант".

Колектив був створений більше десяти років тому на базі випускників кафедри пантоміми КМАЕЦМ. До його складу увійшли студенти кафедри: Інна Турик, Богдан Сварник, Віктор Чуксін, Микита Черепахін.

З 2010 року вони побували в Польщі, Голландії, Італії, Швейцарії, Німеччини, Бельгії, Угорщини і так далі, а також брали участь у різних фестивалях Європи та України.

Вони в 2016 році брали участь в подібному шоу "Tu si que vales "(Ти гідний!) в Італії, де увійшли до півфіналу.

16 червня 2016 року Quartet DEKRU взяв участь у шоу програмі перед виступом Папи Франциско в Римі. Промова Папи була присвячена високій оцінці і місії, яка лежить на артистах всіх жанрів.

Найвідоміші українські міми, які виступали перед Папою Римським, вразили суперздібностями

Фото: Quartet DEKRU (прес-служба)

На шоу "Україна має талант" колектив показав номер на морську тематику, зобразивши за допомогою рук мешканців океанського дна.

"Спасибі вам величезне! Це був дуже крутий перфоманс! Я просто занурився у світ, який ви нам запропонували. У мене склалося таке враження, ніби я пірнув до вас з маскою і трубкою і все це бачив. Це той випадок, коли ти не хочеш, щоб номер закінчувався", - не стримав своє захоплення Сергій Притула.

Шоу "Україна має талант" виходить щосуботи у вечірньому ефірі на каналі СТБ.

Раніше ми писали, що в шоу взяв участь 13-річний Антон з Полтави, якого називають хлопчиком "без кісток".

Також свої здібності продемонстрував сліпий музикант з Харкова, який мріє про велику сцену, а поки виступає в метро і парках.

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Україна має талант
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