Найвідоміші українські міми, які виступали перед Папою Римським, вразили суперздібностями
DEKRU - квартет українських мімів, які вже встигли прогриміти на весь світ, продовжують дивувати своїми фантастичними номерами.
Колись вони виступали перед Папою Римським, а тепер свої здібності прийшли демонструвати на шоу "Україна має талант".
Колектив був створений більше десяти років тому на базі випускників кафедри пантоміми КМАЕЦМ. До його складу увійшли студенти кафедри: Інна Турик, Богдан Сварник, Віктор Чуксін, Микита Черепахін.
З 2010 року вони побували в Польщі, Голландії, Італії, Швейцарії, Німеччини, Бельгії, Угорщини і так далі, а також брали участь у різних фестивалях Європи та України.
Вони в 2016 році брали участь в подібному шоу "Tu si que vales "(Ти гідний!) в Італії, де увійшли до півфіналу.
16 червня 2016 року Quartet DEKRU взяв участь у шоу програмі перед виступом Папи Франциско в Римі. Промова Папи була присвячена високій оцінці і місії, яка лежить на артистах всіх жанрів.
Фото: Quartet DEKRU (прес-служба)
На шоу "Україна має талант" колектив показав номер на морську тематику, зобразивши за допомогою рук мешканців океанського дна.
"Спасибі вам величезне! Це був дуже крутий перфоманс! Я просто занурився у світ, який ви нам запропонували. У мене склалося таке враження, ніби я пірнув до вас з маскою і трубкою і все це бачив. Це той випадок, коли ти не хочеш, щоб номер закінчувався", - не стримав своє захоплення Сергій Притула.
Шоу "Україна має талант" виходить щосуботи у вечірньому ефірі на каналі СТБ.
Раніше ми писали, що в шоу взяв участь 13-річний Антон з Полтави, якого називають хлопчиком "без кісток".
Також свої здібності продемонстрував сліпий музикант з Харкова, який мріє про велику сцену, а поки виступає в метро і парках.