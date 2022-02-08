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Самые губительные продукты для вашей кожи: 5 главных врагов

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Вторник 08 февраля 2022 12:15
Самые губительные продукты для вашей кожи: 5 главных врагов Фото: Врач назвала пять главных врагов для здоровья кожи (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Здоровье кожи во многом зависит от того, что человек употребляет в ежедневном рационе. Питание играет одну из самых важных ролей в формировании здоровья человека. Состояние кожи может значительно ухудшиться из-за определенных продуктов.

Какие именно продукты могут нарушить здоровье кожи и ухудшить ее внешний вид, рассказала врач-гинеколог Людмила Мудрагель на своей странице в Instagram.

Сахар

Он провоцирует появление угрей и высыпаний. И не только на лице, а еще на спине и груди. Также сахар способствует появлению морщин и обвисанию кожи. При избыточном употреблении кожные покровы приобретают сероватый оттенок.

Алкоголь

Спиртные напитки обезвоживают организм, а это способствует появлению отеков, высыпаний и покраснений. Также алкоголь расширяет поры и углубляет носогубные складки.

Молоко

Любые молочные напитки создают пастозность, провоцируют высыпания, особенно прыщи в области подбородка. И мешки под глазами. Специалист рекомендует исключить любые молочные продукты, если есть серьезные проблемы с кожей.

Мука

Любые мучные продукты создают благоприятную среду для воспаленных прыщей, появлении красноты на щеках и пигментации. Также мучное провоцирует одутловатость лица.

Фастфуд

Настоящая бомба для здоровья кожи. Такая еда чревата увеличением сухости или жирности кожи, способствует покраснениям и высыпаниям.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать со своим лицом

А также мы рассказывали о том, как женщинам выглядеть привлекательными в любом возрасте.

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