Самые губительные продукты для вашей кожи: 5 главных врагов

Здоровье кожи во многом зависит от того, что человек употребляет в ежедневном рационе. Питание играет одну из самых важных ролей в формировании здоровья человека. Состояние кожи может значительно ухудшиться из-за определенных продуктов.

Какие именно продукты могут нарушить здоровье кожи и ухудшить ее внешний вид, рассказала врач-гинеколог Людмила Мудрагель на своей странице в Instagram.

Сахар

Он провоцирует появление угрей и высыпаний. И не только на лице, а еще на спине и груди. Также сахар способствует появлению морщин и обвисанию кожи. При избыточном употреблении кожные покровы приобретают сероватый оттенок.

Алкоголь

Спиртные напитки обезвоживают организм, а это способствует появлению отеков, высыпаний и покраснений. Также алкоголь расширяет поры и углубляет носогубные складки.

Молоко

Любые молочные напитки создают пастозность, провоцируют высыпания, особенно прыщи в области подбородка. И мешки под глазами. Специалист рекомендует исключить любые молочные продукты, если есть серьезные проблемы с кожей.

Мука

Любые мучные продукты создают благоприятную среду для воспаленных прыщей, появлении красноты на щеках и пигментации. Также мучное провоцирует одутловатость лица.

Фастфуд

Настоящая бомба для здоровья кожи. Такая еда чревата увеличением сухости или жирности кожи, способствует покраснениям и высыпаниям.