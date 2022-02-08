Самі згубні продукти для вашої шкіри: 5 головних ворогів

Здоров'я шкіри багато в чому залежить від того, що людина вживає в щоденному раціоні. Харчування відіграє одну з найважливіших ролей у формуванні здоров'я людини. Стан шкіри може значно погіршитися через певні продукти.

Які саме продукти можуть порушити здоров'я шкіри та погіршити її зовнішній вигляд, розповіла лікар-гінеколог Людмила Мудрагель на своїй сторінці в Instagram.

Цукор

Він провокує появу вугрів і висипань. І не тільки на обличчі, а ще на спині та грудях. Також цукор сприяє появі зморшок і обвисання шкіри. При надмірному вживанні шкірні покриви набувають сіруватий відтінок.

Алкоголь

Спиртні напої зневоднюють організм, а це сприяє появі набряків, висипань і почервоніння. Також алкоголь розширює пори та поглиблює носо-губні складки.

Молоко

Будь-які молочні напої створюють пастозність, провокують висипання, особливо прищі в області підборіддя. І мішки під очима. Спеціаліст рекомендує виключити будь-які молочні продукти, якщо є серйозні проблеми зі шкірою.

Борошно

Будь-які борошняні продукти створюють сприятливе середовище для запалених прищів, появі почервоніння на щоках і пігментації. Також борошняне провокує одутлість особи.

Фастфуд

Справжня бомба для здоров'я шкіри. Така їжа чревата збільшенням сухості або жирності шкіри, сприяє почервонінню і висипанням.