Самые большие ошибки, которые приводят к порче продуктов: проверьте холодильник

Продукты питания нужно сохранять правильно и знать все нюансы для каждого из них. Более 40% продуктов отправляются в мусорную корзину именно из-за неправильного хранения.
Какие именно ошибки приводят к порче продуктов и как правильно хранить самые популярные из них, сообщается в материале Ukr.Media.
Хранить их в полиэтилене категорически нельзя. Дома их нужно сразу освободить от пищевого полиэтилена и только после этого отправлять в холодильник. Иначе уже через два-три дня на поверхности начнут размножаться болезнетворные микробы – задолго до появления неприятного запаха. Оптимальная упаковка для таких продуктов – в бумаге.
По привычке мы отправляем зелень в ящик с овощами. Но это неправильно, так как в лучшем случае она станет просто вялой, а в худшем – подмороженной и испорченной. Самое лучшее для зелени – это стакан или банка с водой, куда зелень нужно поместить корнями вниз, а сверху прикрыть пакетом. Это нужно для циркуляции воздуха.
Большинство хозяев хранят помидоры в холодильнике и это самая распространенная ошибка. Помидоры нужно хранить в комнатной температуре, так они остаются свежими и твердыми не менее одной недели.
Еще одна типичная ошибка. В целлофане происходит выделение конденсата, и уже через три дня хлеб начинает плесневеть. Лучше всего использовать для хранения хлеба льняное полотно.
Фрукты могут выделять этилен, что способствует преждевременному дозреванию других плодов. Хранить яблоки рекомендуется отдельно от других продуктов, в пакете с маленькими дырочками.
Многие уверены, что если теплый суп поставить в холодильник, то это может нарушить работу электроприбора. Однако это не так. Современные холодильники с функцией самозаморозки могут хранить и теплые продукты и эффективно их охлаждать. Если же ждать, пока суп остынет на плите до комнатной температуры, в нем начнут происходить процессы брожения и размножения болезнетворных бактерий. А употребление такого блюда приведет к желудочным заболеваниям.
Их обязательно нужно хранить в холодильнике. Мало того – хранить их нужно в картонной упаковке, а не в пластиковых контейнерах. Такая упаковка впитывает посторонние запахи. Эксперты советуют хранить яйца не на полочках в дверях, а внутри самого холодильника.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт удивила ответом о том, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу.
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