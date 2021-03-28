Самые безумные ошибки при приготовлении блюд: не делайте так никогда

Знаменитый шеф-повар Мишель Ломбарди объездил за свою карьеру многие страны мира. Он видел множество необычных комбинаций при готовке продуктов и вывел свой собственный топ самых нелепых ошибок на кухне.

Кетчуп для приготовления соуса для пасты

Не делайте так. Кетчуп – это уже готовый соус, который лучше всего подходит к мясу на гриле или к рыбе. Именно для компенсации "тяжелого" мяса кетчуп делают более кислым. А для соуса в пасту лучше всего брать томатное пюре без добавок или свежие томаты.

Майонез во всех блюдах

Домашний майонез прекрасно раскрывает вкус многих блюд, но увы не всех. Например, паста или яичница с майонезом – это ужасно как с гастрономической точки зрения, так и с точки зрения здорового питания. Лучше уж добавляйте майонез в картофельные и рыбные салаты.

Бальзамический уксус с томатами

Вы, наверное, сильно удивитесь, но бальзамический уксус совершенно не совместим с томатами. Но он отлично подойдет к фруктам.

Жарка на оливковом масле

Ни в коем случае не допускайте такую ошибку – не жарьте на оливковом масле. При высоких температурах такое масло теряет свои полезные качества, а вы – деньги. Добавляйте оливковое масло уже в готовые блюда – поверх пасты или в зеленые салаты.

Ваниль в мясных блюдах

Это звучит немного экзотично, но на самом деле – это просто плохое вкусовое сочетание. Ваниль очень ароматная и сильная специя, в любом блюде она будет доминировать. Лучше уж придерживаться классических рецептов и добавлять ваниль в десерты и выпечку.

Огуречный лимонад

Мишель Ломбарди честно признается, что не консерватор. Однако даже у смелых экспериментов есть границы. Делать лимонад из огурцов шеф-повар не рекомендует.

Сложные блюда с икрой

Икра прекрасна сама по себе и не стоит ее переводить. Наслаждайтесь ею без дополнительной вкусовой нагрузки.

Черный трюфель в приготовлении пасты

Черный трюфель имеет очень насыщенный аромат и его никогда не едят сырым. Он прекрасно сочетается с мясными блюдами, но не стоит его добавлять в относительно легкие блюда – пасту или омлет. С такими блюдами можно сочетать только белый трюфель.