Самые безумные ошибки при приготовлении блюд: не делайте так никогда
Знаменитый шеф-повар Мишель Ломбарди объездил за свою карьеру многие страны мира. Он видел множество необычных комбинаций при готовке продуктов и вывел свой собственный топ самых нелепых ошибок на кухне.
Об этом говорится в материале на портале Ukr.Media.
Кетчуп для приготовления соуса для пасты
Не делайте так. Кетчуп – это уже готовый соус, который лучше всего подходит к мясу на гриле или к рыбе. Именно для компенсации "тяжелого" мяса кетчуп делают более кислым. А для соуса в пасту лучше всего брать томатное пюре без добавок или свежие томаты.
Майонез во всех блюдах
Домашний майонез прекрасно раскрывает вкус многих блюд, но увы не всех. Например, паста или яичница с майонезом – это ужасно как с гастрономической точки зрения, так и с точки зрения здорового питания. Лучше уж добавляйте майонез в картофельные и рыбные салаты.
Бальзамический уксус с томатами
Вы, наверное, сильно удивитесь, но бальзамический уксус совершенно не совместим с томатами. Но он отлично подойдет к фруктам.
Жарка на оливковом масле
Ни в коем случае не допускайте такую ошибку – не жарьте на оливковом масле. При высоких температурах такое масло теряет свои полезные качества, а вы – деньги. Добавляйте оливковое масло уже в готовые блюда – поверх пасты или в зеленые салаты.
Ваниль в мясных блюдах
Это звучит немного экзотично, но на самом деле – это просто плохое вкусовое сочетание. Ваниль очень ароматная и сильная специя, в любом блюде она будет доминировать. Лучше уж придерживаться классических рецептов и добавлять ваниль в десерты и выпечку.
Огуречный лимонад
Мишель Ломбарди честно признается, что не консерватор. Однако даже у смелых экспериментов есть границы. Делать лимонад из огурцов шеф-повар не рекомендует.
Сложные блюда с икрой
Икра прекрасна сама по себе и не стоит ее переводить. Наслаждайтесь ею без дополнительной вкусовой нагрузки.
Черный трюфель в приготовлении пасты
Черный трюфель имеет очень насыщенный аромат и его никогда не едят сырым. Он прекрасно сочетается с мясными блюдами, но не стоит его добавлять в относительно легкие блюда – пасту или омлет. С такими блюдами можно сочетать только белый трюфель.
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