Найбожевільніші помилки при приготуванні страв: не робіть так ніколи

Знаменитий шеф-кухар Мішель Ломбарді об'їздив за свою кар'єру багато країн світу. Він бачив безліч незвичайних комбінацій при готуванні продуктів і вивів свій власний топ самих безглуздих помилок на кухні.

Про це йдеться у матеріалі на порталі Ukr.Media.

Кетчуп для приготування соусу для пасти

Не робіть так. Кетчуп – це вже готовий соус, який найкраще підходить до м'яса на грилі або до риби. Саме для компенсації "важкого" м'яса кетчуп роблять більш кислим. А для соусу в пасту найкраще брати томатне пюре без добавок або свіжі томати.

Майонез у всіх стравах

Домашній майонез чудово розкриває смак багатьох страв, але на жаль не всіх. Наприклад, паста або яєчня з майонезом – це жахливо як з гастрономічною точки зору, так і з точки зору здорового харчування. Краще вже додайте майонез в картопляні та рибні салати.

Бальзамічний оцет з томатами

Ви, напевно, сильно здивуєтеся, але бальзамічний оцет зовсім не сумісний з томатами. Але він відмінно підійде до фруктів.

Смаження на оливковій олії

Ні в якому разі не допускайте таку помилку – не смажте на оливковій олії. При високих температурах таке масло втрачає свої корисні якості, а ви – гроші. Додайте оливкову олію вже готові страви – поверх пасти або в зелені салати.

Ваніль в м'ясних стравах

Це звучить трохи екзотично, але насправді – це просто погане смакове поєднання. Ваніль дуже ароматна і сильна спеція, в будь-який страві вона буде домінувати. Краще вже дотримуватися класичних рецептів і додавати ваніль в десерти та випічку.

Огірковий лимонад

Мішель Ломбарді чесно зізнається, що не консерватор. Однак навіть у сміливих експериментів є межі. Робити лимонад з огірків шеф-кухар не рекомендує.

Складні страви з ікрою

Ікра прекрасна сама по собі та не варто її переводити. Насолоджуйтеся нею без додаткового смакового навантаження.

Чорний трюфель в приготуванні пасти

Чорний трюфель має дуже насичений аромат і його ніколи не їдять сирим. Він чудово поєднується з м'ясними стравами, але не варто його додавати у відносно легкі страви – пасту або омлет. З такими стравами можна поєднувати лише білий трюфель.