Большинство украинцев, которые считают себя бедными, говорят на русском языке, не видят ничего плохого в действиях РФ в отношении нашей страны и не хотят в Европейский Союз и НАТО.

Где в Украине люди считают себя самыми бедными?

Согласно опросу, сегодня больше всего вынуждены экономить на питании жители города Сумы (34%). Также такой ответ дали 30% жителей Мариуполя. В то же время, лишь 7% ужгородцев экономят на еде.

Если говорить о тех, кому хватает на питание, а для покупки одежды, обуви нужно накопить или одолжить, то наибольший показатель здесь (35%) среди днепрян и жителей Северодонецка (29%).

Вместе с тем, меньше всего жалуются на отсутствие средств на базовые потребности (хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки) жители Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова, Киева и Тернополя.

Интересно, что именно в Мариуполе, Днепре, Северодонецке, а также в Сумах, Запорожье, Херсоне, Харькове и Одессе в быту люди говорят на русском языке.

Кроме того, в большинстве этих городов "очень тепло" (или просто "тепло") относятся к России. Например, в Северодонецке таких "фанатов РФ" на восьмом году войны аж 17%, а в Мариуполе - 14. Также эти города лидируют по показателю негативного отношения к ЕС.

Добавим и то, что в Одессе, Харькове и Мариуполе больше всего прихожан так называемой УПЦ МП, священники которой не раз попадались на пропаганде "русского мира".

Результаты муниципального опроса

Добавим, что опрос, на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов, проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил.