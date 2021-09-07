Свежий президентский рейтинг: за кого украинцы проголосуют в начале осени 2021 года

Если бы выборы президента Украины прошли в начале сентября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский 31,1% - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом июля (27,7%) рейтинг действующего президента вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 13,3% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в конце июля - 13,4%), 10,9% - Юрия Бойко (в конце июля 10,1%), 9,2% - Юлю Тимошенко (в конце июля - 11,4%).

Еще 6,1% проголосовали бы за Игоря Смешко, 5,7% - за Владимира Гройсмана, 5,7% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Олега Ляшко, 3,7% - за Дмитрия Разумкова, 3,1% - за Арсения Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2- 4 сентября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.