Samsung випустила велике оновлення для своїх смартфонів: що нового з'явилося та які пристрої його отримають

Samsung представила масштабне оновлення для своїх смартфонів, значно розширивши можливості користувачів за рахунок інтеграції передових функцій зі штучним інтелектом. У цьому оновленні з'явилися нові корисні інструменти та покращення, які зроблять роботу з пристроями ще зручнішими та продуктивнішими.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.
One UI 6.1 - друге оновлення Samsung, створене на базі Android 14. Візуально змін не так багато, але є деякі нові функції та налаштування.
Велика новина стосується Galaxy AI, набору функцій зі ШІ від Samsung, доступних по всьому програмному забезпеченню. Багато з цих функцій знаходяться в додатках Samsung, в той час як Circle to Search від Google доступний через просте довге натискання кнопки "Додому" або панелі жестів.
Повний перелік функцій Galaxy AI:
Однак, деякі з цих функцій відрізняються залежно від пристрою. "Фотошпалери з атмосферним ефектом" є ексклюзивною функцією серії Galaxy S24, а "Миттєве уповільнене відтворення" не підтримується на Galaxy S23 FE.
Пристроям Galaxy S22 також бракує кількох функцій, а смартфони 2021 практично не отримали функцій штучного інтелекту.
Інші зміни у функціях, не пов'язані зі штучним інтелектом, включають видалення тризонної навігації Samsung за допомогою жестів, а також нову функцію "Захист батареї". Вони можуть опинитися на пристроях, які не підтримують функцію Galaxy AI.
Існує два основних рівнів пристроїв з One UI 6.1. В одних є функції ШІ, а в інших немає.
Смартфони Galaxy зі штучним інтелектом у One UI 6.1
Пристрої Galaxy без штучного інтелекту в One UI 6.1
Samsung досить розпливчасто розповідає про свої плани щодо One UI 6.1. Оскільки воно не є основним оновленням Android і було так сильно сфокусовано на ШІ, виникли питання, чи підійде One UI 6.1 взагалі до більш старих та дешевих пристроїв.
Тим не менш, схоже, що Samsung повільно працює над впровадженням One UI 6.1 практично на всю свою лінійку. Флагманські пристрої останніх кількох поколінь отримали функції штучного інтелекту, але інші пристрої просто отримали деякі виправлення помилок та налаштування функцій у версії 6.1.
Якщо ваш пристрій Galaxy був оновлений до One UI 6.0 з Android 14, є велика ймовірність, що він отримає One UI 6.1 свого часу.
Нагадаємо, що Samsung перестане оновлювати певні моделі смартфонів.
А ще ми писали, що представлений повний перелік всіх пристроїв, які Samsung випустить в найближчий рік.