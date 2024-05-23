Samsung випустила велике оновлення для своїх смартфонів: що нового з'явилося та які пристрої його отримають

Що нового в One UI 6.1

One UI 6.1 - друге оновлення Samsung, створене на базі Android 14. Візуально змін не так багато, але є деякі нові функції та налаштування.

Велика новина стосується Galaxy AI, набору функцій зі ШІ від Samsung, доступних по всьому програмному забезпеченню. Багато з цих функцій знаходяться в додатках Samsung, в той час як Circle to Search від Google доступний через просте довге натискання кнопки "Додому" або панелі жестів.

Повний перелік функцій Galaxy AI:

Пошук по колу

Помічник чату

Перекладач

Живий переклад

Помічник нотаток

Помічник транскрипцій

Помічник перегляду

Генеративне редагування

Пропозиція редагування

Миттєве уповільнене відтворення

Генеративні шпалери

Фотошпалери з атмосферним ефектом

Однак, деякі з цих функцій відрізняються залежно від пристрою. "Фотошпалери з атмосферним ефектом" є ексклюзивною функцією серії Galaxy S24, а "Миттєве уповільнене відтворення" не підтримується на Galaxy S23 FE.

Пристроям Galaxy S22 також бракує кількох функцій, а смартфони 2021 практично не отримали функцій штучного інтелекту.

Інші зміни у функціях, не пов'язані зі штучним інтелектом, включають видалення тризонної навігації Samsung за допомогою жестів, а також нову функцію "Захист батареї". Вони можуть опинитися на пристроях, які не підтримують функцію Galaxy AI.

Які пристрої Samsung отримають оновлення One UI 6.1

Існує два основних рівнів пристроїв з One UI 6.1. В одних є функції ШІ, а в інших немає.

Смартфони Galaxy зі штучним інтелектом у One UI 6.1

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Пристрої Galaxy без штучного інтелекту в One UI 6.1

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy S21 FE

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy F54

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab Active 5

Чи отримає моє обладнання Galaxy оновлення?

Samsung досить розпливчасто розповідає про свої плани щодо One UI 6.1. Оскільки воно не є основним оновленням Android і було так сильно сфокусовано на ШІ, виникли питання, чи підійде One UI 6.1 взагалі до більш старих та дешевих пристроїв.

Тим не менш, схоже, що Samsung повільно працює над впровадженням One UI 6.1 практично на всю свою лінійку. Флагманські пристрої останніх кількох поколінь отримали функції штучного інтелекту, але інші пристрої просто отримали деякі виправлення помилок та налаштування функцій у версії 6.1.

Якщо ваш пристрій Galaxy був оновлений до One UI 6.0 з Android 14, є велика ймовірність, що він отримає One UI 6.1 свого часу.