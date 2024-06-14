Samsung представила годинник, який кожен зможе дозволити собі придбати

Що відомо про новий годинник від Samsung

Galaxy Watch FE є більш доступним рішенням у порівнянні з попередніми моделями, зберігаючи при цьому датчик BioActive. Цей датчик дозволяє цілодобово відстежувати показники здоров'я: серцевий ритм, якість сну, функція ЕКГ, контроль артеріального тиску та багато іншого.

Екран пристрою - Super AMOLED, 1,2 дюйми з роздільною здатністю 396×396 пікселів. Усередині встановлений двоядерний процесор Exynos W920 з 1,5 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої. Акумулятор ємністю 247 мА/год підтримує бездротове заряджання.

Samsung Galaxy Watch FE (фото: Samsung Newsroom)

Корпус годинника оснащений мікрофоном і динаміком для гучного зв'язку, що дозволяє використовувати їх як гарнітуру. Galaxy Watch FE мають захист від води та пилу за стандартом IP68 та підтримують Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5 ГГц, NFC та GPS.

Годинник доступний тільки в розмірі 40 мм і буде представлений у трьох кольорах - чорному, рожевому золоті та сріблі - з новими ремінцями, прикрашеними синім і помаранчевим рядком. Версія з Bluetooth стане доступна 24 червня за ціною 199 доларів (8 095 гривень), а модель з LTE вийде пізніше за 249 доларів (10 130 гривень).