Samsung представила часы, которые каждый сможет позволить себе приобрести

Что известно о новых часах от Samsung

Galaxy Watch FE представляют собой более доступное решение по сравнению с предыдущими моделями, сохраняя при этом датчик BioActive. Этот датчик позволяет круглосуточно отслеживать показатели здоровья: сердечный ритм, качество сна, функция ЭКГ, контроль артериального давления и многое другое.

Экран устройства - Super AMOLED, 1,2 дюйма с разрешением 396×396 пикселей. Внутри установлен двухъядерный процессор Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Аккумулятор емкостью 247 мА/ч поддерживает беспроводную зарядку.

Samsung Galaxy Watch FE (фото: Samsung Newsroom)

Корпус часов оснащен микрофоном и динамиком для громкой связи, что позволяет использовать их в качестве гарнитуры. Galaxy Watch FE имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживают Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5 ГГц, NFC и GPS.

Часы доступны только в размере 40 мм и будут представлены в трех цветах - черном, розовом золоте и серебре - с новыми ремешками, украшенными синей и оранжевой строчкой. Версия с Bluetooth станет доступна 24 июня по цене 199 долларов (8 095 гривен), а модель с LTE выйдет позже за 249 долларов (10 130 гривен).